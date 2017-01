Uus rekord? Nokia 6 müüdi Hiinas läbi minutiga

Nokia on Hiinas nii kõva bränd, et vaatamata suhteliselt keskmistele tehnilistele näitajatele müüdi Nokia 6, HMD Globali esimene Nokia telefon maha juba esimese minutiga. Mõnedel andmetel oli eelregistreerunuid miljon. Kas nad kõik uue telefoni ka said, pole veel teada, sest võib-olla HMD ei suutnud nii palju toota, kui mobiili eelregistreeriti.

Hind Hiinas oli 230 eurot.

Millal telefon mujal müügile tuleb, pole veel teada. Hiinas aga alustatakse lähipäevadel "teise vooruga", kui paisatakse müüki järgmine tehasest välja tulev Nokia partii.

Kui AM aastaid, väga mitmeid aastaid tagasi Shanghais käis, siis oli igatahes Soome mobiilitööstuse kohalolek igal pool tunda. Suured reklaamid Nokia telefonidega tänavatel ja kui elektroonikaturule läksid, siis kõrvuti Apple´i võltsingutega müüdi kõige enam just Nokia kloone, millel kohapeal nimeks NOKLA. Suurte tähtedega kirjutatult teeb vahet, muidu mitte niiväga (Nokla).

Seega on turg Nokia tagasitulekuks endiselt küps. Võimalik, et ka Eestis leiduks palju nostalgiahuvilisi ostjaid. Iseenesest on mobiil korraliku disainiga.

