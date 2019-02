Osta Nokia Hiinast ja veel ootamatuid mobiilipakkumisi

(Sisuturundus)

Nokia 8 on praegu Gearbestis erakordselt odav, lausa kordades odavam, kui mõni täishinnaga mudel. Kunagi varem pole see maksnud alla 260 euro. Vaata telefoni AM testilugu siit. Kuid praegu saab ka mitu teist telefoni kätte väga soodsalt.

Nokia 8 - tipulähedane telefon väga heade kaameratega

Nende väidete kinnituseks olgu siinkohal ära toodud kumerate äärtega ekraaniga telefoni olulised tehnilised näitajad: Nokia 8-l on 5,3-tolline ekraan, Android 7.1 operatsioonisüsteem, Qualcomm Snapdragon 835 kaheksatuumaline 2,5 GHz protsessor, 6 GB RAM mälu, 128 GB välkmälu, 12 MP + 13 MP tagakaamerate paar, 13 MP esikaamera, Gorilla Glass kriimustuskaitse, 3090 mAh aku ja palju muud.

Veel üks 8 - Xiaomi Mi 8 Pro Transparent

Xiaomi Mi 8 Pro Transparent´i puhul on tegemist tagasihoidlikult öeldes väikest viisi tehnoloogilise imega, mille sa saad praegu kätte tühise hinnaga - 460 euroga.

Mis siis selle tipptelefoni juures on erilist?

Kõigepealt muidugi üks maailma parimaid ekraanisiseseid sõrmejäljelugejaid - ühena esimestest on Xiaomi mahutanud ekraani alla täiesti toimiva sõrmejäljeskanneri, mis on kiire ja teeb vähe vigu.

Teiseks - klaaskorpus. Jah, see paistab läbi ja paljastab kõrgtehnoloogilise sisu. Midagi ei jää peitu ja see on üsna efektne. Tegelikult muidugi pole see korpus tavalisest klaasist, vaid hoopis vastupidavamast sünteetilisest materjalist.

Kolmandaks - mitmesüsteemne GPS, mis tagab suurima täpsuse, mis mobiilses seadmes võimalik.

Neljandaks - tehisintellekti toega Snapdragon 845 protsessor, mis kasutab tehisintellekti kiirendamiseks spetsiaalseid riistvaralisi mooduleid.

Kaameraid ei maksa ka unustada - taga on kaks 12 MP kaamerat, mis aitavad teha häid pilte ka kehvades valgus-oludes. Ees samuti hea Selfie-kaamera.

Ulefone Armor 6 - kestab ka hullemates õnnetustes

Kestvustelefon Ulefone Armor 6 (310 euro) on veelgi odavam, kui sisestad ostes kupongi GB$UF6666 . Sellega saad vastupidava ning võimsa mobiili kätte juba alla 300 euroga.

Sellel mudelil on juhtmevaba laadimine, mis aitab vältida pistikutega pusimist ka siis, kui ümbrus on märg ja tolmune. Korpus on vastupidavast kummisest materjalist, talub lööke ja lubab minna ka vee alla ningseal pildistada.

Võrreldes tavatelefonidega sisaldab Armor 6 lisa-andureid UV kiirguse taseme mõõtmiseks, et teaksid end õigete vahenditega sisse kreemitada õues olles, kaks tagakaamerat, väga hea ja suur 6,2-tolline ekraan ning hiiglaslik aku - 5000 mAh.

Vali ostes Euroopa Liidu mudel ja arvesta 15-25 päevase kohaletoimetamisega, aga kui raatsid kulutada 9 eurot, on mobiil kohal 3-5 päevaga.