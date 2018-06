Kas tõesti tulevad liugklapid tagasi? Oppo Find X puhul teatud mõttes tulevadki

Mitmed nutimaailma uuendused on kaldunud esimesena Hiinas välja tulema. Nii on ka uue Oppo Find X telefoni puhul: see on (ilmselt) esimene telefon maailmas, mille esi- ja tagakaamera saab liugklapiga telefoni sisemusse peita sel ajal, kui ei räägi. Jälgimismaania ajal on seda hea teada, kuid kas see tõesti on hädavajalik või ülepingutamine, see selgub varsti müüginumbritest.

Oppo telefone meil müügilt ei leia, kuid neid saab osta näiteks siit. Oppo Find X on iseenesest igati tippklassi mobiil ja Hiinas üsna tuntud tootja uus tippmudel peidab endas palju huvitavat.

Samsungi Galaxy Edge seeriale omaselt kaardub ekraani serv veõdi külgedele, ekraanisuhe on veninud veel pikemaks - enam pole see üks kahele, vaid lausa 19,5:9. 6,4-tolline ülipikk (või kõrge?) 1080 x 2340 piksline ekraan katab 93,8% kogu esiküljest, selfie-kaamera oma ruumi enam ei nõuagi, kuid sõidab võlja ülemise servaga, mis välja sõites avab ka tagakaamerate katte. Seda on testitud 300 tuhat korda, nende kordade arvuga garanteeritakse kaamera väljasõidusahtli vastupidavus.

Sellisest lahendusest oleme kirjutanud ka Vivo Apex telefonis, kus esikaamera sõidab telefoni seest välja, nüüd aga on võimalik vajadusel korraga kinni katta nii esi- kui tagakaamera.

Seade on varustatud Snapdragon 845 protsessoriga, 8 GB mäluga ja 3730 mAh akuga. Tagakaamerad on 16 ja 20 MP, sõrmejäljeluger puudub (kuid on 3D skanneriga esikaamera näotuvastuseks), graafikakaardiks on Adreno 630 GPU. Välkmälu leidub 256 GB.

Kui tahad telefoni eest veel rohkem maksta kui maksab iPhone X, siis Find X-iga avaneb varsti see võimalus: mobiil maksab 1300 eurot (256 GB), kui aga tahad osta Lamborghini süsinikfiiberkiu-mustrilist ja 512 GB mudelit, siis läheb see maksma 1699 eurot.

Oppo on 2016. aastast suurim Hiina mobiilitootja ning kuna Oppo ja Vivo omavad veel ühist varju jäävat omanikku BBK Electronics, siis need kaks brändi kokku annavad juba maailmas suuruselt neljanda mobiilitootja mõõdu välja. Lisaks on meilgi tuttav OnePlus´i bränd väga tihedalt seotud Oppoga, mõned mudelid on üsna Oppo sarnased, seega võiksime me aimata, mida nendelt telefonidelt oodata.

Vaata, kuidas The Verge esimest korda Oppo Find X-i tutvustas: