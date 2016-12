VIDEO: Gatebox - üksindust võimendav robotkaaslane

Tulevikus oleme me rohkem üksinduses kui seni - kuigi inimesed elavad aina enam suurlinnades ja tihedalt koos. Jaapanis ollakse sinna juba jõudnud, eks tuleb ka meil harjuda, et robotkaaslane on tulevikus paljude jaoks kõige lähedasem olend.

Gatebox on Jaapanis valmis saanud noorte jaapanlaste igapäevase tühjuse ja suhtepuuduse asendaja - virtuaalse kaaslase, õigemini elukaaslase, kes hoiab end kursis kõigi sinu asjadega, vestleb, lohutab, äratab, ootab koju. Ta ei vihasta kunagi, ei hakka tüli norima, saab alati aru ja räägib.

Kuid vaadates seda videot, kumab vastu meeletu üksindus. Kas sellist tulevikku me tahtsimegi?

Robotkaaslane ise näeb välja nagu kohvimasin, mille klaasanumas liigutab end 3D multikategelane. Piiratud hulga karakterite hulgast saab valida enda lemmiktegelase.

Kui oled kodust eemal, siis võib oma koduse kaaslasega endiselt suhelda. Ta saadab sõnumeid, helistab, tunneb muret, kui hilja tagasi jõuad.

Hetkel on saadaval siiski vaid üks karakter, kuid neid lubatakse massiliselt juurde toota - nii, et saaksid valida just oma lemmiku, kas väljamõeldud tegelase, mõne tuntud multifilmitegelase või päris-inimese sarnase roboti. Praegu aga võib sinu virtuaalseks sõbraks hakata Gateboxi esimene virtuaalne robotkaaslane Azuma Hikari.

Kes ta selline on? Gateboxi kirjelduse järgi 20-aastane, 158 cm pikk, huvitub anime-filmidest, toitudest meeldivad kõige rohkem donutsid ehk rõngikud, kardab putukaid ja unistab ületöötavate inimeste abistamisest.

Valida saab kahe erineva hääletooni vahel, muid valikuid veel suurt pole, aga kuna ettevõte alles oma toodet arendab, siis kõik vajalik lisandub peagi. Ka see, et vastata mitte-jaapanlaste unistustele ideaalsest kaaslasest. Praegu oskab robot vaid jaapani keeles suhelda. USA ja Jaapani poodides tuleb tehisintellektiga kaaslane müüki 2017. aasta detsembriks ehk täpselt aasta pärast. Hind on krõbe: 2730 dollarit pluss maksud.

Ikkagi on see kõik väga üksildane tulevik, aga samas on Gatebox üks võimalusi muuta tehisintellektiga suhtlemine inimlikumaks. Azuma Hikari on tegelikult nagu Google Now, Hello, Amazon Echo, Siri või Cortana inimnäoline kehastus. Las ta siis olla. Võib-olla selline tehisintellekt hakkab paljudele (üksikutele) meeldimagi.