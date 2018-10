Galaxy A9-ga lühidalt nelja silma all

Samsungi turundusosakond saavutas ilmselt tehnilise osakonna üle võidu ja nii nad siis tegidki nelja tagakaameraga telefoni. Saime testmudeli kätte kohe maailma esmaesitluse päeval ja esimesed pildistamise katsedki on juba mõni aeg tagasi tehtud. Kuid mis telefoniga on tegemist lisaks neljale tagakaamerale, mis kõige rohkem niikuinii tähelepanu tõmbab? Siin on nüüd jutt sellest, mismoodi "närimiskummiroosa" isend igapäevaelus käitus.

Värvus on muidugi selle telefoni puhul silmatorkav, kuid kahjuks vähemalt esialgu seda värvi mudelit Eestist osta ei saa. Kuid teisedki metalsed värvid on efektsed.

A9 korpus on metalne, tagakaas aga kumerate servadega klaasist, altservast leiab nii USB Type C kui ka traditsioonilise 3,5 mm kõrvaklapipesa - seda pole ära kaotatud nii nagu lipulaev-telefonidel. SIM kaardi sahtel on aga hoopis ülemisel küljel. Välimuses on väga palju "vanakooli" nähtusi just neile, kes uusimate moeröögatustega ei taha kaasa minna - "kolmu" näiteks pole, kuid sellegipoolest on ekraan väga suur ja servad üsna kitsad: 6,3-tolline Full HD+ Super AMOLED resolutsiooniga 1080 x 2220 pikslit.

Pildistamisel enam pikemalt ei peatu, logime kohe telefoni sisse - näotuvastusega.

See töötab kiirelt ja täpselt nagu kallima otsa Galaxy seeriatel. Sõrmejäljelugeja on pisike ja asub tagakülje keskel. Sellegi töö on üsna kiire ja täpne, lisaks paikneb see piisavalt kaugel neljast kaamerast, mis on sätitud rivis tagakülje ühte serva.

6 GB operatiivmälu ja 128 GB välkmälu on täiesti piisavad kaheksatuumalise protsessoriga, lisaks saab A9 sisse pista kolme sahtlisse microSD kaardi ja kaks nano SIM kaarti:

Jõudlusele pole midagi ette heita, kõik liigub ja sujub, kuid meie Androdi jõudluse edetabelis päris tippu A9 ei jõua, jäädes kõvasti maha näiteks Huawei Mate 20 Prost, mis on loomulik, kui ka Huawei P20 Pro-st, Huawei P10-st ja Sony Xperia XZ Premiumist.

3800 mAh aku kestab ka kaks päeva, kui mitte ülitihedalt mängida ja videot vaadata. Aku on korralik, kiirlaadija on olemas (mida me ei saanud testida), juhtmevaba laadimist pole.

Galaxy A9-l on ka S-seeriast tuttav alati sees ekraani režiim, mis näitab kellaaega, kuupäeva ja aku laetust, seega on need olulised näitajad alati käepärast.

Seega - kui kaamerat seekord ei vaata, siis igapäevaseks kasutuseks on tegu igati korraliku, kiire ja ilusa telefoniga. Neli kaamerat? jah, neid võib vaja minna, kuid näiteks Huawei, mis ühena esimestest kolm tagakaamerat kunagi kasutusele võttis, ei hakanud oma uutesse mudelitesse neljandat (sügavuse) kaamerat panema, sest tehisintellekt saab sügavuse-info kolmest tavakaamerast ka kätte. Samsungi kaamera värvitasakaal on veel natuke ebastabiilne, kuid kuuldused räägivad tarkvarauuendusest, mis selle parandab. Seega kaameratest lõpliku tarkvaraga seisab veel ilmselt ees.

Ja sellest telefonist tuleb Arvutimaailmas peagi veel juttu - videoblogis. Seega praeguseks kõik, aga peagi oleme selle telefoni juures tagasi.

TEHNILISED ANDMED

Samsung Galaxy A9 (2018)

Hind: 599 eurot