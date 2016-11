Sosinad ja kõlakad: milline tuleb uus Samsung Galaxy S8?

Kõlakatel ei pruugi tavaliselt mitte ingit väärtust olla peale ühe - need näitavad tihti kätte tehnoloogiaajakirjanike ja kasutajate ootused, milline võiks tulla järgmine tippmudel. Nii on ka Samsung Galaxy S8-ga: kuigi tootja on rangelt keelanud töötajatel igasuguse info lekitamise, on uue tipptelefoni kohta juba miskit lekkinud. Kuna Galaxy Note 7-ga läks halvasti ja see telefonimudel korjati süttivate akude tõttu tagasi, proovib Samsung nüüd Galaxy S8-ga olla väga hoolas ja ilmselt saame uue hea telefoni, mis paneb näpud ostmise järgi sügelema.

Wall Street Jurnal on tsiteerinud mõnesid arendusega seotud töötajaid või nende tuttavaid, kelle väitel saab S8-l olema eraldi AI (Artificial Intelligence ehk tehisintellekti) nupp. See käivitab personaalse intelligentse assistendi, kellele saab hääljuhistega käsklusi jagada.

Samsungi tehisintellekt õpib ise ja aja jooksul saab kasutaja harjumustest aina enam aru. Lõpuks osab ta teenindada juba nö poole sõna pealt. Näiteks takso või pitsa tellimine ei pea enam läbi äpi või helistades käima, AI otsib ise vajalikud vahendid välja ning kuulab soovi ära.

OLED ekraan saab uue materjali, mida nimetatalse M8 OLED-iks. Senised telefonid, sealhulgas Note 7 olid M7 OLED-iga. Uus tehnoloogia tagab energiasäästlikkuse ja eredad värvid. Väidetavalt pidi energiasäästlikkus lausa kahekordistuma.

Lisaks on ekraan peaaegu üle kogu esikülje, nii nagu Xiaomi Mi Mix´il, mis näeb väga efektne välja, ehkki kasutada on ebamugavam. Väga õhukesed servad tähendavad mõnikord, et telefoni käes hoides võib kogemata ekraaniserva puudutada, nagu näitavad varasemad kogemused.

Android Authority on kogunud kokku kuulujutud ka kõigi muude võtmeparameetrite kohta. Selle järgi tundub, et seisak mobiilinduses on vähemalt natukeseks ajaks läbi ja mingi areng toimub (peale kiiruse ja mälu kasvu). Ilmselt on S8-l Snapdragon 830 või Samsungi enda Exynos 8895 kiibistik, toetab USB Type-C Gear VR virtuaalprille, mälu kas 6 või 8 GB (Samsung ise on juba 8 GB mäluga mobiilidest rääkinud), ekraani resolutsioon vastab 4K kvaliteedile.

Samsung Galaxy S8 tuleb avalikkuse ette veebruaris 2017 ja müüki alates märtsist.