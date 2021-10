TEST: Samsung Galaxy Z Flip3 - kui tahad odavamat telefoni kokku murda

Üldiselt on Galaxy Z Flip 3 jaoks pealtnäha kaks ostjategruppi. Ühed, kes tahaksid moodst volditava ekraaniga mudelit soodsamalt kätte saada (ja lepivad väiksema ekraaniga, kui Z Fold 3). Teine grupp aga ei tahagi suurt ekraani. See grupp ei taha isegi keskmise suurusega telefoni, vaid igatsevad vana head klapiga telefoni formaati ning just neile on Flip 3 mõeldud. Juba kolmanda põlvkonna keskelt kokkuklapitav tavamõõtmetes telefon, mille saab peaaegu ruudukujuliseks voltida.

Samsung Galaxy Z Flippi testisime Arvutimaailmas koroona-aja alguses suure karantiini ajal. Siis polnud väljaskäimise-efekt nii oluline, aga mugav taskusse panemise võimalus on hea igal ajal. Nüüd pole palju väliselt muutunud, kuid sisemiselt on, nagu ikka, kõik võimsamaks ja viimistletumaks läinud. Isegi pöidlaga muretu liigutusega klapi avamine tundub kuidagi turvalisem.

Mis on muutunud võrreldes Flip Z-iga?

Nagu öeldus, siis väliselt revolutsioonilist muutust ehk polegi. Mõlemal on 6,7-tolline ekraan, mille saab kokku murda. Kuid väline ekraan on oluliselt suuremaks läinud - see on nüüd värviline ja 1,9-tolline, puutetundlik ning tänu sellele saab viibetega vahetada, mida välisel ekraanil kuvatakse. Näiteks saab telefoni avamata teateid lugeda, kalendrit vaadata, heli salvestada, muusikat juhtida, tervist jälgida, ilmateadet näha. Seda, mida lisada, saab Samsungi seadete menüüst valida. Samuti saab nüüd tausta valida ja kõnesid kohe vastu võtta või keelduda. Koosolekul lebabki see mobiil laual kokkupanduna, abiekraan nähtaval. Selle suurema ja värvilise kaane-ekraaniga on hea ka tagalkaameratega selfie´t teha - ise oled nähtaval iseendale.

Ekraanil on piksleid juurde tulnud, kuid mõõtmed vaevumärgatavalt vähenenud, protsessor on uuem ja võimsam, kuid kaamerakomplekt pealtnäha sama ning aku samuti.

Uus mudel on aga veekindel (IPx8). Esi- ja tagaklaasi on kriimustuskindla Victus kattega.

Jõudlustest - Snapdragon 888 näitab head tulemust

Qualcommi tippkiibistikuga on voldiktelefon muidugi kiire - Arvutimaailma läbi aegade jõudlustestis jääb alla vaid Oneplus 9 seeriale. Seega pole üldse paha.

Kaamerad - tubli keskmine

Kaamerate osas on tegemist tubli keskmisega. Taga on lainurk ja ülilainurk. Millegiga ei hiilga, millegiga ei jää ka lootusetult maha keskklassis. Lisandub vaid tagaekraani postiivne omadus selfie´de väikest eelvaadet näha, et kõik oleksid kaadris. Samas pole esi- ja tagakaamerate vahe väga suur, taga on on 12 MP, ees 10 MP.

Põhikaamera on optilise pildistabilisaatoriga.

Siin on mõned proovipildid (klõpsa fotol, avaneb originaal).

Üks katsetus ka maksimaalse suumiga kuud pildistades (ilma originaalsuuruses fotota, sest siit detaile enam ei leia) ja üks põhjus on muidugi sellel teleobjektiivi puudumine:

GPS ja muud võimalused

GPS-iga navigeerimine on Flip3-ga igati tasemel, võib öelda, et Samsungi keskmine ja ehk isegi parem, kui teiste tootjate tippmudelitel (välja arvatud Huawei). Siin üks teekonnaträkk Flip3-ga ringi jalutades:

Ekraan on 120 Hz värskendussagedusega ja väga selge, kuid volditavale telefonile omaselt on murdekoht siiski näha ja sõrmega tunda, kuid pildivaatamist see eriti ei sega. Ekraan siiski on ühes tükis ja kõik, mida vaatad, jookseb katkematult üle kogu paneeli.

Küljel on sisselülitusnupu peal sõrmejäljelugeja, mis on endiselt kiirem ja mugavam, kui praegused ekraanialused sõrmejäljelugejad ning midagi ette heita pole.

Puudu on 3,5 mm kõrvaklapipesa ja kui loodad, et saad mõne oma mitte-Samsungi klappidega seda telefoni kasutada, siis tegemist on suure loteriiga. Selgus, et enamus teisi kõrvaklappe ei tööta Samsungi telefoniga. Näiteks USB C adapter 3,5 mm pesaga pakub vaid üksikutele klapimudelitele tuge, teiste kohta ütleb Samsung, et neid ei saa kasutada. USB C otsaga Huawei kaasatulevad juhtmega klapid aga näiteks töötasid. Samas Samsungi enda vanad originaalid, Oneplusi klapid, AKG, Cellular Line´i ja paljud teised pole tunnistatute hulgas.

Järeldus

Kui ameeriklased hõiskasid, et lõpuks ometi on esimene volditava ekraaniga telefon hinnaga, mis jääb kolmekohaliseks, siis meil Eestis seda õnne veel pole. Isegi eurodes jääb Flip3 hind veel operaatorite juures ja suuremates poodides neljakohaliseks. Mõned vähemtuntud e-poed siiski on juba ka üheksaga algavaid hindu näitama hakanud.

Kuid Samsung Galaxy Z Flip3 on siiski praegu ainuke poole väiksemaks kokkuklapitav tavamõõtmetes nutitelefon. See argument on paljude jaoks oluline ja kuna valikut pole, siis jääbki üle vaid see endale osta. Muus osas on mobiil tubli keskmine ja ilmselt peab ka vastu sama kaua, kui tavatelefonid. Sissepoole volditav ekraan on kaitstud isegi paremini, kui lapiti lahti ekraaniga mobiilid. Ja lisaks saab ka voldiktelefonile ümber kaitsvad kaaned (kahes osas) hankida.

PLUSSID

Lisandunud on veekindlus

Kiire ja võimas protsessor

Suurem tagaekraan

MIINUSED

Teiste tootjate kõrvaklappidega ühilduvus on kehv

Puudub teleobjektiiv

Aku tööiga on alla keskpärast

TEHNILISED ANDMED

Nutitelefon Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Hind: 1040 eurot

Ekraan: 6,7-tolline, Dynamic AMOLED 2x, 2640 x 1080 pikslit, 120 HZ, HDR10+, Corning Gorilla Glass Victus kaitsekate

Kaane-enraan: Super AMOLED, 1,9tolline, puutetundlik, värviline, 260 x 512 pikslit

Protsessor: Qualcomm Snapdragon 888 Octa-Core (1x 2,84 GHz + 3x 2,42 GHz + 4x 1,8 GHz)

Põhimälu: 8 GB

Massmälu: 128 GB (kallimal mudelil 256 GB), mälukaardisahtlit pole

Operatsioonisüsteem: Android 11

Aku: 3300 mAh, juhtmevaba laadimine, pöördlaadimine

Vee- ja tolmukindlus: IPX8 (veekindel)

Sõrmejäljelugeja: jah, küljel

5G: jah

WiFi: 802.11g/n/ac/ax

NFC: jah

Navigatsioon: GPS, GLONASS, GALILEO, BDS

Tagumised kaamerad: 2x 12 MP, lainurk ja ülilainurk, video 7680x4320 pikslit ehk 8K

Eesmine kaamera: 10 MP

Mõõtmed: lahti voldituna 166 x 72,2 x 6,9 mm, kokku voldituna 86,4 x 72,2 x 15,9-17,1 mm

Kaal: 183 grammi