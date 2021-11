Samsung Galaxy Z Flip3 - avatud raamat ruudukujulises tahvlis

Samsungi uus kokkuvolditav suur telefon on nagu avatud raamat, mille ekraan lahtivõetuna on enam-vähem ruudukujuline. See on kohati mugav - näiteks turistina kaarti uurides - kohati jälle ebamugav, sest paljud rakendused pole sellise formaadiga arvestanud (näiteks Instagram).

Kuid mugavus suurest ekraanist, mis mahub lahedalt taskusse, on muidugi üsna kiiresti sõltuvust tekitav. Vähetähtis pole ka mobiili väline ekraan - see on kitsas ja väga pikk. Seega igapäevaseks kasutuseks ja kiireks ekraanile pilguheitmiseks on väline ekraan, põhjalikumaks tööks lahtivolditav sisemine.

Voltimiskoht

Voltimiskoht on näha külgvalguses ja sõrmega üle libistades, kuid ekraani lihtsalt vaadates seda murdekohta eriti ei tajugi.

Hinged jätavad ka kuidagi viimistletuma ja loomulikuma mulje. Korpus on nüüd veekindel (tolmukindluse standardile vastavust pole mainitud, IPX8), seega on õnnestunud need libisevad hinged ka veekindlaks kuidagi teha. Kaas avaneb küll natuke raskelt, kuid väga stabiilselt ja jääb igas asendis jäigalt püsima.

Ekraaniääred on väga kitsad, kuid natuke kõrgema äärega, kui klaas ise. See pole disainiliselt küll nii ilus, kui Galaxy S seeria kumerate äärtega mobiilid, aga väga samas ei sega ka kasutamist.

Sisemist ekraani maksab hoida. Kui välise ekraani vahetamine, kui see katki juhtub minema, maksab nagu Samsungi ekraanivahetus ikka, siis sisemist volditavat ekraani vahetatakse 485 euro eest. Telefon ise on ka muidugi üüratult kallim, kui keskmised mobiilid, kuid ekraanivahetus ikkagi maksab juba peaaegu keskmise uue telefoni hinna. Samas ei maksa karta, et sisemine ekraan niisama lihtsalt puruneb, sest see on kaetud Gorilla Glass Victus kriimustus- ja purunemiskindla kattega.

Äppide kasutamine

Mobiiliäppidele on selles telefonis väljakutse mahutada end kas väga kitsale ja kõrgele välisele ekraanile või siis enam-vähem ruudukujulisele sise-ekraanile. Mõned rakendused ei sobitu kumbagi ekraaniga, mõned valguvad hästi laiali nii piklikule kui ruudukujulisele pinnale. Näiteks Instagram on välisekraanil paras, saab pikemalt korraga oma uudisvoogu vaadata, sise-ekraanil aga jookseb vaid ekraani keskel, jättes ääred kasutamata.

Samas meili- ja mõned sõnumirakendused oskavad ilusti vasakule erinevate kontaktide nimistu panna ja paremale sõnumite sisu. Suurel ekraanil on ka hea joonistada, foto- ja videoprogramme kasutada, kaarte uurida, ka mobiilikontaktide äpp ja SMS-ide saatmine oskab ära kasutada laia ekraanipinda. Youtube on pooleldi volditud asendis ülemisel poolel videoekraan, alumisel poolel aga juhtpaneel ja muu info kuvaja.

Klaviatuur on välisel ekraanil natuke liiga kitsas, kuid rahulikult istudes või seistes saab teksti sisestamisega hakkama. Sisemisel ekraanil aga rullub lahti kaheosaline klaviatuur, mille klahvid pole mitte äärest ääreni, vaid grupeerunud kaheks - vasakule ja paremale äärde. Kahe pöidlaga on niimoodi väga mugav ja kiire trükkida.

Jõudlus ja aku

Mobiil kasutab Qualcomm Snapdragon 888 Octa-Core (1 x 2,84 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz) kiibistikku, mis on väga kiire, suur 2x Dynamic AMOLED ekraan sisemise poole resolutsiooniga 2208 x 1768 pikslit ja väline võtavad üsna palju energiat, seega väga pikka aku tööaega ei saagi eeldada, kuid aktiivselt kasutades võib juhtuda, et raske telefon ei veagi hilise õhtuni välja. Aku on kõigest 4400 mAh, sama mahutavusega on olnud ka väiksematel telefonidel. Kui lülitada Always On ekraan välisküljel välja, siis kestab mobiil kauem, ilmselt saab hakkama ka teisel päeval, kui liiga tihti sisemist ekraani ei ava. Laadida saab nii USB C pesast kui ka juhtmevabalt. Erinevalt Samsungi kellast toetab Fold3 levinud Qi standardit, seega ei pea olema Samsungi juhtmevaba laadija.

Jõudluse poolest pole miskit väga ette heita, kiibistik on kiire ja Arvutimaailma kõigi aegade jõudluse edetabelis Maandus Android 11-ga voldiktelefon kohe kolmandale kohale Oneplus 9 seeria järele ning Flip3 ette.

Kaamerad - ees, taga ja keskel

Kaameraid on volditaval telefonil igal pool - väljas välise ekraani augus (nn selfie kaamera), taga (3x 12 MP) ja sees ka. Sisemine kaamera on unikaalne - nimelt on tegemist ekraanialuse kaameraga. Niisama palja silmaga seda eriti ei märkagi, aga pildistades tuleb esile see ruuduline koht, mille all sensor asub:

Kolm tagakülje kaamerat on küll kõik 12 MP sensoriga, kuid erineva optikaga: lainurk, ülilainurk ja 2x telefoto. Ekraanilt saab sujuvalt suumida kõiki kaameraid vastavalt vajadusele kasutades 0,5x kuni 10x suurenduseni (lisandub ka digisuum).

Pilti teevad need kolm tagakaamerat keskmiselt, midagi ette pole heita ja midagi väga kirgast ka ei saavuta need suumid ja lainurgad. Hämaras on samuti keskmisest isegi veidi parem kvaliteet vähema müraga, kuid näiteks Huawei või Xiaomi öökaameratest tagapool.

Siin on mõned proovipildid. Klõpsa pildile, avaneb originaal.

Lahtivõetud sisemiselt ekraanilt on muide väga hea vaadata, mida filmid või pildistad - ikkagi suur ja selge ekraan.

Selfie kaameratest on väline 10 MP kaamera täiesti normaalne keskmine selfie kaamera, voldikekraani taha peidetud ekraanialune aga natuke teralise pildiga ja mitte nii selge. See voldikekraani sees olev kaamera on hea pigem videokõnedeks: paned mobiili nagu sülearvuti poolavatud asendis lauale ja alumises osas on võimalik kuvada muid äppe ja pilte, ülemises kaamerapilti.

Multitaskinguga saab muide kaamera eelvaate-ekraani ka eraldi aknasse panna, selfie-režiimis saab nii kasvõi teksti, mida ette lugeda, ekraanipildi kõrvale jooksma panna või kasutada mitut äppi külg külje kõrval, näiteks ühest aknast teise tõlkides vms.

Mugav on veel küljel sõrmejäljelugeja, mis töötab üsna kiiresti - paremini, kui tavaliselt on ekraanialused sõrmejäljelugejad.

Otsus: osta või mitte?

Kui tahad kompaktset volditava ekraaniga telefoni, võta Fold3. Flip3 on kas väga rikkale kasutajale, kellel on oluline ka edevusfaktor või spetsiifiliste nõudmistega kasutajale, kellel on alati vaja suurt ekraani kaasas kanda. No miks mitte näiteks mõni edukas influentser või videoblogija? Samuti võib sellelt suurelt ekraanilt edukalt videot monteerida või fotosid töödelda. Ka kunstnik ja disainer saavad puutepliiatsiga suuremale pinnale joonesid vedada, kui tavalises telefonis. Tavalisele keskmisele telefonikasutajale saab aga takistuseks kõrge hind - ligi 1900 eurot. Selle raha eest võid osta endale tahvli ja telefoni ja veel midagi head, kuid voltimislõbu jääb siis ära kogu seadmekuhjaga.

Kuid muretseda ekraanihinge pärast või kas voltimiskoht murdub või äkki näeb liiga kole välja - seda ei maksa. Samsung on kolmanda põlvkonnaga teinud volditava ekraani nii loomulikuks ja ilmselt ka vastupidavaks, et selle pärast muretseda ei maksa. See töötab, nagu peab. Ja laadijat pole kaasas...

PLUSSID

+ Muidugi volditav ekraan - saad kasutada tavatelefonina või tahvlina

+ Kiire, hea mängudeks (jällegi suure ekraani tõttu)

+ Multitasking on mugav ja võimalik

MIINUSED

- Aku kipub kiirelt kustuma, kui suurt ekraani palju kasutad

- Raskevõitu

- Kallivõitu (tavakasutaja seisukohast)

TEHNILISED ANDMED

Nutitelefon Samsung Galaxy Z Fold3

Hind: ca 1900 eurot (512 GB mudel) ja 1800 eurot (256 GB)