Sanofi asepresident: Eestist võiks saada tervishoiu-innovatsiooni suunanäitaja

Sanofi asepresidendi Gilles Litmani hinnangul on Eestis väga soodne pinnas uuenduslike digitaaltervise lahenduste testimiseks, mistõttu pole välistatud ravimifirma viimase tehnoloogilise platvormi Euroopa pilootprojekti läbiviimine just siinsel turul.

„Eesti on jätnud mulle väga sügava mulje, sest juba Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine on kiirendanud Euroopa tervishoiuteenuste innovaatilist arengut. Lisaks on Eesti turul võimalik alustada uusi projekte ilma suuremate bürokraatialike takistusteta,“ rääkis Litman.

Tema sõnul on Sanofil hetkel USA-s käsil integreeritud diabeediravi kontseptsiooni pilootprojekt koostöös ettevõttega Verily Life Sciences LLC (endine Google Life Sciences). Esimene suurem testperiood on plaanitud aastaks 2018 ning selle positiivsete tulemuste korral soovib ettevõte katsetada uuenduslikku mudelit ka Euroopas.

Uus integreeritud lahendus kätkeb endas kombinatsiooni diabeediravi olulistest elementidest – seadmetest, sellega ühendatud insuliinipliiatsitest ja veresuhkrumonitoridest, mis koondavad haige kohta andmeid, et nutikas süsteem saaks neid analüüsida ning anda patsiendi paremaks terviseks ja enesetundeks automaatseid nõuandeid.

„Kogu süsteem on ühendatud digiplatvormiga, kuhu on liidetud ka tervishoiutöötajad, et anda neile patsiendi ja tema tervisenäitajate kohta jooksvat ülevaadet. Tänu sellele tekib uus, senistest märkimisväärselt mugavam viis diabeedi kontrollimiseks,“ rääkis Litman.

Tema kinnitusel on taolised integreeritud lahendused vältimatud, sest diabeedihaigete elukvaliteeti mõjutab üha rohkem suur tervishoiutöötajate puudus – paljud patsiendid kohtuvad arstiga vaid 1-2 korda aastas, mis pole optimaalseks raviks kaugeltki piisav.

„Selle idee toimima panemiseks on vaja aga palju enamat kui vaid ravimid. Siin on vaja kombinatsiooni sisemisest arengust, innovaatilistest lahendustest ja välistest koostööprojektidest, et integreeritud ravi kontseptsioon loodetud ulatuses tööle hakkaks. Oluline on tehnoloogiafirmade kaasamine, sest nendel on teadmised ja kogemused, mis on meile hädavajalikud, kuid mida me ei oma,“ lisas Sanofi asepresident.

Litmani arvates on aeg digitaalseteks tervishoiulahendusteks küps ning tema usub, et lähitulevikus hakkavad selles sektoris esile kerkima üha põnevamad tõhusad ravilahenduse, mis raputavad praegust süsteemi.

„Pead on tõstmas uus generatsioon poliitikuid, juhte ja patsiente, kes on kõik uuenduste ja digitaliseerimisega harjunud. See loob head tingimused uute ja innovaatiliste lahenduste väljatöötamiseks,“ tõdes ta.