Kandiliste servadega telefon kumeras maailmas

Sony on alati erinenud oma telefonide poolest just innovatsiooni osas, mis eelmine aasta talle ka aasta nutitelefoni tiitli tõi. Ega seegi aasta millegagi alla jääda oma klassikalise, läbiva disainiga, uuendusliku kaamerasensori ning lisaviguritega.

Nüüd, kus meie laualt on läbi käinud Sony selle aasta kõige kõigemad Xperia XZ1, Compact ning XZ Premium, võtame teema natukene kokku.

Kaido arvustas XZ Premiumi ja XZ1 Compacti, minu lauale jäi aga pikemaks ajaks seeria suuruselt keskmine, XZ1.

Disain

Kui jalutada läbi lõputuina tunduvate telefonide koridoride operaatorite juures, paistavad sealt välja vähesed: Xperia on üks neist, mis eristub.

Omaselt teiste tootjate lipulaevadele ei ole sedavõrd kumeraid servasid või lõigatud ekraaninurki nagu uusimal Apple´i telefonil ega ka peaaegu tagumisele küljele ulatuva esiküljega nagu Samsungi S8, Note.

Küljed on kumerad ja otsad sirged, rafineeritud. Kahjuks otsa peal see ikka veel toeta hästi ei püsti.

Olgugi, et see seade tundub toekas, konkreetsem, parem kui konkurentidel, ei püsi see hästi käes ning miski kui kisuks seda maa poole.

Kui Premium on igati kõrgläikega ning tagumine paneel kasutatav peeglina, siis XZ1 korpus on üleni matistatud. Matte seadmeid kiidame igati heks, kuna määrduvad vähem, kriiped ei paista niimoodi välja ning peegelkattega Premium on uskumatult libe. Uskumatu nagu, kui laud oli väikese nurga all, mitte 45° vaid 2-3°, siis Premium libises sealt maha: vaieldamatult üks libedaimatest seadmetest, mida eales Arvutimaailmas testitud!

Nuppude asetus on hea: Külje peal asetsev sõrmejälje lugeja power button on intuitiivne ning mõnevõrra all pool paiknev kaheastmeline (fokuseeri, pildista) kaameranupp tekitab vaid küsimuse: miks seda kõigil nutitelefonidel juba ei ole.

Ekraan ei ole servast servani mis ei ole üldse IN 2017 aastal, kuid see ei ole üldsegi halb. Kui oled kunagi ainult ekraantelefoni omanud, siis ehk ka märganud, et kogemata tehtud puudutusi on väga palju. Olgugi, et suurem ekraan näeb väga seksikas välja, tekitab see videoid vaadates küsimuse: kust ma ikkagi kinni peaksin hoidma. Väike lisaserv on loogiline koht, kust horisontaalasendis kinni hoida ning ette suunatud kõlaritega ei ole ohtu, et heli sumbuks vales nurgas näpu toetamisega.

Riistvara

Nii XZ1, väiksem XZ1 Compact kui ka suurem XZ Premium on identse riistvaraga. Välja arvatud Premiumi kõrgem ekraaniresolutsioon.

Sisu on seadmel hea, ehk paari kuu tagune parim. Kõike liigutab Qualcommi 835 protsessor, kaameral on piisavalt megapiksleid nii ees kui taga ning aku kestab sama kaua kui kõigil teistel.

Ekraanivalik on XZ seerial põnev ning erinevus on hüppeliselt 4x. Premiumis kolmest parima ehk 4K ekraaniga ning üllataval kombel vaid 30 € kallim. Ülejäänud vaid Full HD, mis nii väikese seadme puhul ei paista üldse märgatavalt kehvem kui Aastases testis olev S8.

Samuti ei ole Sony veel paadis juhtmevaba laadimisega, mis meie aastase testi seadesse oleks väga mugavalt sobinud.

Kaamera

Mõlemal pool on üks kaamera ja megapiksleid on palju. Tootja väitel on nende teistest parema sensori võimekus ka põhjus, miks nad ei näe optilise suurenduse jaoks lisaläätse vajadust.

Olgugi, et pool maailma telefonitootjatest kasutab Sony sensoreid ning on aastaid olnud eesrindlik pildikvaliteedi osas, paistab, et Sony ise on ainus, kes oma nutitelefonidega ei suuda normaalset pilti teha ja seda juba aastaid. Fotod on pehmed, mürased, aeglase fookusega ning üleüldse ei konkureeri hetkel telefonimaailma tippudega. Kas igapäevaselt teeks see piisavalt hea pildi? Kindlasti! Eriti heas valguses, nagu suudavad ka kolmandiku odavamad nutitelefonid.

960 fps ehk Slow motion aegluup on vinge. Filmisime oravaid hüppamas, õhupalle purunemas, koera maiust püüdmas jne jne. Vinge! Eriti vinge on see, kuidas nad on seda teinud implementeerides sensorisse iseseisva mälumooduli, jagades sensori mitmeks jne (lõigu alguses olev sensorite kiidujutt). Kuid hämaras see hästi ei tööta ja igapäevast kasutust see meilt ei leidnud.

Midagi veel aegluubis?

Kahjuks ei suutnud me ka 3D skännitud pirukatele igapäevast kasutust leida.

Samas kui vaja midagi olemasolevat prototüüpida, teha vingeid keerutatavaid tootepilte veebi või luua elemente arvutimängu, võiks see kellelegi kasulik olla. Umbes sama effekt, nagu Note 8 pliiats, mis on väga vinge lisa, kuid sellegipoolest leidis see peamiselt kasutuse genitaalide joonistamisel.

Lõpuks

Kas tegu on parima telefoniga? Kindlasti, kui sul on igapäevaselt tarvis teha 3D skanneeringuid või salvestada ülikiireid objekte liikumas aegluubis. Muidu on Xperia justkui arvutiklubi hobiprojekt, mis ühe ööga tehti. Hulganisiti poolikuid häid ideid aga viimistleda lõpuni polnud aega. Bloatware võiks veel vähem olla, kuigi selle kogust on aastatega koomale tõmmatud.

Kas ostaks? Kui 3D skänn ja 960 fps ei köida, on paremaid valikuid.