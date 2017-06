Nõuanded, kuidas Euroopa rändlustasude kadumisel mobiilset internetti mõistlikult kasutada

Eelmisel nädalal kadusid Euroopas rändlustasud, mis tähendab, et nüüd saab Euroopa Liidu piirides kasutada mobiilset internetti täpselt nagu koduriigis ilma lisatasu maksmata. Pakettidel on siiski piirid, seega on oluline teada, kuidas mobiilset internetti mõistlikult kasutada ka rändlustasude kadumisel, et vältida pärast paketi ära kulutamist rakenduvaid lisamakseid.

Samsungi mobiilidivisjoni juht Antti Aasma annab neli soovitust, kuidas vältida internetipaketi ammendumist kuu esimestel nädalatel.

1. Sea andmekasutusele piirid

Selleks, et mobiilse interneti kasutus oleks mingilgi määral kontrollitud, tuleks rakendustele telefoni sätetest piirid ette panna. Selleks tuleb avada telefoni sätted, leida menüüst “Ühendused” ja alapealkiri “Andmekasutus”, kust saab sättida andmesidemahu ülempiiri, samuti vaadata, millised rakendused enim internetti kasutavad.

Lisaks tasub üle vaadata ka tarkvara uuendamise sätted. Kui uuendusi mobiilse interneti abiga alla laadida, saab kuu maht üsna kiiresti täis. Alamenüüst “Tarkvaravärskendus” saab seadistada telefoni nii, et, et värskendused laetakse alla vaid wifi ühenduse olemasolul. Soovi korral saab värskendamist ka ajastada, seega kui tead, et oled mingil kindlal ajal WiFi ühendusega kohas, saab värskendused just selleks ajaks sättida.

2. Lae sisu alla

Paljud rakendused pakuvad enda teenusest offline-varianti ehk võimalust kasutada teenust ilma internetiühenduseta. Seega kus võimalik, tasub rakenduse sisu eelnevalt WiFi ühendust kasutades alla laadida, et hiljem mobiilset internetti säästa.

Näiteks on muusika voogedastusteenuses Spotify hea võimalus esitusloendeid alla laadida, et muusikat saaks kuulata ka ilma internetiühenduseta. Selle aktiveerimiseks tuleb rakenduse sees avada esitusloend, mida on plaanis kuulama hakata. Seejärel on tarvis aktiveerida nupuke “Download” ning rakendus laeb alla kõik antud esitusloendis olevad laulud.

Sarnast lahendust pakub ka Google Maps, mille offline maps lahendus lubab alla laadida mõne piirkonna kaardi, et seda hiljem ilma internetiühenduseta kasutada saaks. Teenuse kasutamiseks tuleb avada rakendus ning leida vasakul olevast menüüst “Offline maps”. Valides “Select your own map” avab rakendus tööriista, milles on kuvatud kasutaja ümber olev piirkond. Kui sobiv piirkond on valitud laeb rakendus piirkonna kaardi alla ning hiljem on selles alas võimalik mugavalt orienteeruda ilma internetiühendust kasutamata.

3. Jälgi rakenduste internetikasutust ka rändlustasude kadumisel

Inimesed kasutavad rakendusi erinevalt, seega on tuleks esmalt saada ülevaade erinevate rakenduste internetikasutusest “Andmekasutuse” alamenüüst telefoni sätetes.

Seal on kuvatud nii viimase aja mobiilse interneti kasutus üldiselt kui ka maht iga konkreetse rakenduse kohta. Kui paistab, et mõni rakendus sööb ebanormaalselt palju internetti, siis võib olla mõistlik selle rakenduse kasutamist vähendada või see reisi ajaks hoopiski välja lülitada.

Enamasti on suuremid internetikasutajad rakendused, mis põhinevad piltide või videote saatmisel. Seega nõuavad näiteks Instagram ja Snapchat rohkem andmesidemahtu, et kõiki pilte ja videosid kuvada.

Näiteks kulutab ühe 10-sekundilise video saatmine Snapchatis 1,9 megabaiti andmemahtu. Seega kui kasutada 4 gigabaidise mahuga andmeside paketti, saab kasutaja kuus saata 1205 videot. See on küll palju, kuid kasutades ka teisi rakendusi, võib maht üllatava kiirusega täis saada.

Samsungi Galaxy S7 ja S8 nutitelefonid on varustatud 12-megapikslise kaameraga, mille tehtavad pildid jäävad suuruse poolest vahemikku 3-5 megabaiti. Selliseid pilte saab sama 4 gigabaidise andmesidepaketiga üles laadida umbes 1000 tükki, ent siis on kogu maht ära kasutatud. Seega tasub reisil olles üles laadida ikkagi kõige ägedamad hetked, mitte iga klõpsutatud pilt ja video.

4. Pane paika andmekasutuse hoiatus

Kuigi välismaal internetis surfamine on vahva, kaasnevad paketi mahu ületamisega jätkuvalt lisatasud. Sellest tulenevalt on kasulik teada, kui palju kuu mahust on juba kasutusse läinud.

Siin aitab hädast välja “Andmekasutuse” alamenüü, kust tuleb edasi valida “Arveldustsükkel”. Valides “Andmekasutuse hoiatus” on võimalik seada kindel andmekasutuse piir, millal telefon annab kasutajale teada, et mobiilse andmeside maht hakkab täis saama. Näiteks kui pakett lubab kasutada kuus 4 gigabaidi mahus andmesidet, siis võib piiri panna 3,5 gigabaidi juurde ja jätta 500 Mb veel hädavajalike toimingute jaoks.