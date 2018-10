Sunvell – esimene kokkupuude väikese alla 30-eurose Android TV-ga

Jah, meiel laborist on juba läbi käinud näiteks suured Sony telerid, millel Android TV sees, kuid „vaese mehe“ Android TV on väike karbike, mille ühendad oma „tavalise“ teleka külge ja mis teeb sellest kõiki Androidi võimalusi pakkuva meelelahutuskeskuse. Üht sellist nüüd proovimegi – Sunvelli, otse Hiinast.

Saabunud pakile postkontorisse järgi minnes pole vaja suurt seljakotti või vaba pakiruumiga autot kaasa võtta, sest karp on ülimalt pisike. Nii väikestes karpides müüakse tavaliselt mobiiltelefone.

Kui aga see lahti teha, siis võib öelda, et pakendi ruumiga on lausa priisatud – seade ise on veelgi pisem, lausa miniatuurne ja kerge.

Küljel on näha USB pesa ja micro-SD kaardi pesa, „tagaküljel“, kui logo asendi järgi arvestada, asub rohkem pesasid: audio, HDMI, LAN, veel üks USB ja toide. Rohkem midagi küljes pole.

Karbist leiab laadija, HDMI kaabli ja sellise puldi:

Puldi sisse käivad kaks AAA patareid, see juhtseade aga midagi erilist endast ei kujuta, paistab olevat tavaline (odav) ja väike infrapunapult.

Ühenduse saab üle WiFi või LAN-i. Kohe alguses on mõistlik seadistada TV boksiga kokku käima ka hiir ja klaviatuur, muidu on menüüdes liikumine kohati tõeline piin. Tegelikult aitab juba kasvõi hiirest, sest sellega on lihtsam ka ekraaniklaviatuuril hüpelda.

Paraku Bluetoothiga klaviatuuri ühendada ei saa ja peab võtma juhtmega klaviatuuri. Kaks USB pesa seega võivadki ära kuluda üks klaviatuurile, teine aga hiirele.

Kuigi TV boksil on neljatuumaline protsessor ja 2 GB mälu, siis paistab silma, et tegemist on üsna aeglase Androidiseadmega. Kohati menüüdes liikudes jääb masin mõtlema õige mitmeks sekundiks. Lubatud on 4K HDR striim, kuid võrkudest toetab TV seade 100 Mbit/s LAN ühendust või 2,4 GHz WiFit. Mõlemad veaksid küll 4K HDR-i välja, kuid praktikas võib vahetevahel ka midagi enamat vaja minna.

Kui oled kaabliga ühenduses, siis WiFit saab TV boks välja jagada nagu tavaline Androiditelefon Hotspotina. Tegelikult ongi see ju nagu tavaline Androidiseade, ainult et äppe saab laadida suure ekraani jaoks ehk siis selliseid, mis mõeldud Android TV-le.

Millegipärast on Full HD ekraanil mõned servad ära lõigatud, näha on poolikud nupud, mis jäävad ekraani ääre taha peitu. See küll navigeerimist ei sega, kuid esteetiliselt ilus ka pole:

Üldiselt ei maksa seadetes väga palju asju näppida, sest näiteks üks kindel asi, millega selle Androidikasti kokku jooksutab, on ekraanisuuruste edasi-tagasi vahetamine. Aitab, nagu ikka, juhe seinast välja ja tagasi sisse.

Ekraani protsendi valimisel kuskil 90% peale Androidi seadetest seadistades on kogu vaateväli lõpuks täiesti ekraanil olemas.

Eesti keel on samuti täiesti olemas ja kui tahad menüüdes koduste märksõnadega liikuda, võid selle peale panna. Eesti keel on Android TV-l täiesti korralik ning jagab muude Androidiseadmete sõnastikku.

Kui oleme Google´i kontoga sisse loginud, on Google Play rakendusest võimalik hakata alla laadima kõikvõimalikke äppe, mis teleka jaoks loodud. Näiteks leiab sealt Spotify, Youtube´i, Netflixi, Kodi, PLEX´i ja palju muud. Isegi Facebook on olemas, mis on keskendunud Facebooki videote mängimisele.

Spotify test sujub tõrgeteta. Äpp mängib taustal probleemideta.

Youtube´ist tõmbame loomulikult käima 4K video. 50 Mbit/s internetiühendusega mängib see enamuse ajast probleemideta, kuid näiteks maanteesõidul maastikku vaadates kohati on märgata lühikesi tõmblushetki, kui kaader korraks seisma jääb.



Selline on Sunvelli vaikimisi avapilt.

Full HD mängimisel pole tõmblemise probleeme näha, seega kui sul ongi vaid Full HD ekraaniga teler, siis see alla 30-eurone boks on täitsa piisav suurel ekraanil mängiv Youtube´i pleier.

Kui sul on kodune meediaserver, siis tuleb see häälestada IP aadressi lisades. Kui tahad väliselt mälupulgalt maha mängida, siis saad selle pulga lisada USB pessa. Pilte võid vaadata näiteks ka micro-SD kaardilt.

Muidugi on suur ekraan sobiv mängimiseks. Aga kuna Bluetooth-ühendust pole, siis kasuta USB adapteriga mängupulte. Mõned rallimängud saidki järgi proovitud, mis üldiselt kulgesid tõrgeteta, kuid ikka on aeg-ajalt tajuda kerget ekraanijõnksu, kui murdosaks sekundist jääb pilt seisma. Mõned rallimängud - näiteks üks rallisimulaator Ultimate Car Driving aga ei reageerinud ei hiire ega puldi käsklustele.

Populaarne toode

Gearbestis on see seade edetabelite tipus: kõige müüdum TV boks ja TOP 5 hulka kuuluv toode. Põhjuseid, miks seda ostetakse, on mitmeid. Näiteks on tegemist Miracasti seadmega, mille abil saad oma arvuti või nutitelefoni pildi üle õhu telekasse suunata, kui teler ise seda ei toeta. Samuti jookseb selles kastis probleemideta täiesti täisvereline Linux, seeda saad pisikese taskusse mahtuva personaalarvuti, mida igale poole kaasa võtta, kus on klaviatuur, hiir ja monitor / teler käepärast.

Muidugi ostetakse aga seda seadet ka KODI pärast – see on Androidiäpp, mis striimib torrentifailidest filme otse suurele ekraanile samas neid alla laadimata. Allalaadimine on illegaalne, striimimine aga selline hall ala. KODI reastab ja pakub ilusat kasutajaliidest koos võimalusega lisada mõned lisamoodulid, mis näitavadki neid uusimaid seriaale ja filme, mis torrentiallikatesse ilmunud ning väga lihtne on juurde otsida ka eestikeelseid subtiitreid mõnest tiitrisaidist.

Kokkuvõtteks – kas tasub siis sellist asja osta?

Kui kõrvale jätta mõned kinnijooksmise-tõrked, töötas TV boks enam-vähem tõrgeteta. Sai kasutada nii arvuti lisamonitorina juhtmevabalt pilti suurele ekraanile saates kui Youtube´i pleierina, samuti on võimalik töölauda üle kanda suurele ekraanile ning mängida. Kui oled presentatsioonidega tihti ringi liikuja, siis saab selle väikese „kastiga“ omal juhtmevaba projektoriühenduse alati kaasa võtta.

Kui aga sul on kodus juba Android TV-ga teler, pole sellest tootest niipalju kasu. Kui aga pisut lahjema platvormiga, näiteks mõne teleritootja enda kinnise platvormiga mudeliga, kus äppe vähe ja needki ajast-arust, siis TV boks on igati abiks oma meelelahutuselamuse täiendamisel. Eriti veel, kui see maksab alla 30 euro.

Sunvell H3 TV boksi andis testida Gearbest.

TEHNILISED ANDMED

Android TV-ga teleriboks Sunvell H3

Hind: 29 eurot (Gearbest)

Operatsioonisüsteem: Android 7.0 (viimane turvauuendus oli TV boksil 2016. a)

Protsessor: Allwinner H3, Cortex A7, neljatuumaline

Mälu: RAM 2 GB, DDR3L, välkmälu 16 GB, microSD kaardi pesa (kuni 64 GB mälukaartidele)

Toetatud dekodeerimisformaadid: H.264, H.265

Videoformaadid: ASF,AVI,DAT,FLV,ISO,MKV,MOV,MPEG,MPG,RM,RMVB,TS,VOB,WMV

Audioformaadid: AAC,AC3,APE,DDP,DTS,FLAC,HD,MP3,OGG,TrueHD,WAV,WMA

Fotoformaadid: BMP,GIF,JPEG,PNG,TIFF

WiFi: 2,4 GHz

HDMI Versioon: 2.0, HDCP LAN: RJ45 Port, 100Mbps

Energiatarve: 10 W

Mõõtmed: 9,2 x 9,2 x 1,7 cm