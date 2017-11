Järgmine asi, mida nutitelefonid hakkavad tegema: mobiilne ultraheliskanner vaatab keha sisse

Meil on just välja tulnud 3D skanneriga telefonid, enamus nutiseadmetest oskavad mõõta magnetvälja, kiirendust, müra, valgust ning mõned ka välistemperatuuri ja õhurõhku, kuid nüüd lisandub midagi mõnikord ka vägagi eluliselt vajalikku: väikese USB pessa käiva lisaseadmega on võimalik teha ultraheliskaneerimine ja vaadata, mis on keha sees. Ultraheliskanner saadab läbi nutitelefoni pildi serverisse tehisintellektile analüüsiks. Võimalik, et skaneeritu sisemusest leitakse niimoodi midagi õigel ajal, mida saab kergemini terveks ravida.

Ultraheliskanner on välja mõeldud ettevõtja ja inseneri Jonathan Rothbergi poolt, kes sai tuntuks sellega, et paigutas DNA sekventseri mikrokiibile. See võimaldas DNA analüüse hakata tegema väikeste ja odavate seadmetega, mis on toonud geenianalüüsid tavalise teenusena massidesse.



Ultraheliskanner ja iPhone.

Ultraheliaparaadid aga on seni olnud suured ratastel kastid, mida kasutatakse meditsiiniasutustes, kallimaid mobiilsemaid kaste veavad kaasas ka kiirabiarstid. Kuid kogu see värk mahuks tänapäevaste protsessorivõimsuste juures ka mobiiltelefoni, lisaks võib suurema tarkuse jätta hoopis serverisse, kus võimas tehisintellekt oskab kogu maailma teadmisi ja kogemusi arvesse võttes saadud pilti analüüsida.

2018. aastal müügile tulev seade pole veel ilmselt taskukohane igale pühapäevadoktorile, et huvi pärast oma või teiste sisemusse vaadata - hind algab 2000 dollarist. Aga eks esimesed 3D printerid olid ka alguses suhteliselt kallid. Esialgu saavad seadet osta ainult praktiseerivad meedikud.

Kasutusvõimalused on (vastavate äppidega) järgmised: uurida südant, lihas- ja veresoonkonda, teha günekoloogilisi ja uroloogilisi uuringuid, vaadata siseorganeid. Toetatavad mobiilid on uuemad Apple´i tooted:

iPhone SE

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

Tehniliste andmete kohta pole infovaesel kodulehel veel eriti midagi, küll aga kiidavad mitmed arstid seadet kui hea pildikvaliteediga ja mugavat abivahendit, mis muudab täielikult ultraheliskaneeringu senist maailma.