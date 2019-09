Huawei esitles uut Watch GT 2 nutikella - võrdleme Amazfiti ja Samsungiga

Huawei neljapäevasel suurel tooteesitlusel jäi Mate 30 skandaalse tuleku varju Huawei uus nutikell Watch GT2, mis saabub meile müügile novembris. Watch GT-d me juba testisime, nüüd aga võrdleme, mida uut pakub GT2 võrreldes teiste odavate ja heade uute nutikelladega Amazfit GTR ja Samsung Galaxy Active 2.

Watch GT2 kasutab Huawei enda uut kiipi Kirin A1. Watch GT2 tuleb kahes suuruses – 42- ja 46-millimeetrise läbimõõduga. Suurem kell peab vastu kaks nädalat - sama palju, kui Watch GT Active.

Kellal on ka sisseehitatud GPS, mis küll kasvatab energiakulu märgatavalt, kestes siiski ligi 30 tundi, 42-millimeetrisel kellal 15 tundi.

Watch GT 2 on erinevalt eelkäijast kumerate äärtega esiklaasiga. Kellal on puutetundlik AMOLED HD ekraan eraldusvõimega 454 x 454 pikslit ning seda ääristab õhuke metallraam.

Tootja lubab nüüd ka tavalisest veel paremat Bluetoothi ühenduvust Huawei telefonidega kuni 150 meetri kauguselt. See on ligi kümme korda enam kui tavaliste Bluetoothi ühendustega. Kellal on muuhulgas nüüd ka oma sõltumatu kontaktiraamat ja sisemälu, mis mahutab 500 MP3 formaadis muusikapala.

Huawei kellas on olemas 15 erinevat spordirežiimi, mida seade trükib ja salvestab, 8 välis- ning 7 sisespordiala. Valikusse kuuluvad lisaks erisugustele jooksu- ja kõnnispordialadele ka näiteks ujumine, matkamine ja sõudmine. Erinevad spordirežiimid pakuvad täismahus monitoorimise võimalust. Kell on funktsioonilt ka intelligentne virtuaaltreener, kes annab kasutajale tagasisidet treenigute osas, näiteks kuidas enda jaoks sportimist paremaks ning turvalisemaks muuta.

Pulsimõõtmise funktsioonis annab kell teada, kui pulss peaks väljuma tervislikust vahemikust 50-100 lööki minutis rohkem kui kümneks minutiks järjest ning südamerütmi muutusi saab vaadata ka Huawei vastavast äpist. Lisaks muidugi loeb Watch GT 2 tehtud samme ja põletatud kaloreid, aga ka seda, mitu korda sa päeva jooksul laua tagant püsti tõusid ja ennast liigutasid.

Huawei Watch GT 2 tuleb müügile novembris soovitusliku jaehinnaga 249 eurot.

Võrdlus teiste tegijatega

Arvutimaailm on testinud nii Watch GT Active´it ehk eelmise põlvkonna nutikella kui ka Amazfit GTR-i, mis on samuti meil testis olnud. Praegu käib ka Samsung Galaxy Active´i test, kuid võrdleme siiski uue Active 2-ga.

Huawei Watch GT 2 Xiaomi Amazfit GTR Samsung Galaxy Active 2 Hind: 249 € 137 € 270 € Kaal: 41 g 25,5 g 36 g Ekraan: 1,39-tolline AMOLED, 454 x 454 pikslit, HD 1,39-tolline AMOLED, 454 x 454 pikslit 1,4-tolline Super AMOLED, 360 x 360 pikslit Navigatsioon: GPS, GLONASS; GALILEO GPS, GLONASS GPS, GLONASS; GALILEO Aku: 14 päeva 24 päeva 7 päeva Mälu: 32 MB / 4 GB 512 MB / 4 GB 768 MB / 4 GB Veekindlus: 5 ATM (50 meetri sügavusele 10 min) 5 ATM (50 meetri sügavusele 10 min) 5 ATM (50 meetri sügavusele 10 min) Ühenduvus: Bluetooth Bluetooth Bluetooth, WiFi

Tabelist on näha, et mitte-Androidiga tippkellad kestavad üks, kaks või koguni rohkem kui kolm nädalat, sisseehitatud GPS aitab träkkida erinevaid spordialasid, muidugi oskavad kõik kellad lugeda samme ja 24h südant jälgida, samuti une kvaliteeti jälgida ja samme lugeda. Mobiiliäppide teated kuvatakse ekraanil, vahetada saab sihverplaate (digitaalseid) ja kellarihmu. Kuna Huawei ja Amazfiti kellad on sama suure korpusega, siis sobivad neile ka üksteise rihmad, testitud. Samas paneb imestama, kuidas Huawei uus kell nii vähese mäluga hakkama saab? Samsungi LTE versioonil on veel lausa 1,5 GB operatiivmälu. 32 MB tundub kuidagi eelmisest sajandist. Kuid Huawei enda Lite OS saab sellega hakkama.