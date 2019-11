Windows 7 tugi lõpeb 14. jaanuaril, vanemad arvutid võivad jääda turvauuendusteta

Kui sinul või tuttaval, sugulasel, maal vanaemal on veel Windows 7-ga arvuti, siis on varsti viimane aeg selle kasutamine ära lõpetada, sest Windows 7 operatsioonisüsteemi tugi Microsoftilt lõpeb 14. jaanuaril 2020. Kas seda ikka veel pikendatakse, pole teada, aga 2009. aastal lubati 10 aastat toodet toetada. Seega - kingi vana operatsioonisüsteemi kasutavale sõbrale või sugulasele uus arvuti, kui Windows 10 sinna enam peale ei lähe või õpeta kasvõi Linuxit kasutama.

Jaanuaris lõpetab Microsoft turvauuenduste ja tugiteenuste osutamise ka Eestis levinud operatsioonisüsteemile Windows 7 ja lisaks ka serverirakendusele Server 2008. Rakendused töötavad küll edasi, kuid uuendusi enam ei tule ning aegunud rakenduste kasutamine tähendab kasutajate jaoks suuremat turvariski - aina suuremat, kuna aja jooksul võidaks leida aina uusi turvaauke, mida keegi enam ei lapi.

„Turvauuenduste lõppemine annab häkkeritele võimaluse hooletusse jäetud süsteeme oma kasu järgi suunata,“ selgitas Levikomi IT teenuste ärisuunajuht Tarmo Kirsipuu eelseisvat olukorda nende tarkvarade kasutajatele. Microsoft tõi populaarse Windows 7 turule 2009. aastal lubadusega arendada ja toetada toodet kümme aastat. 14. jaanuaril 2020 saab see aeg täis. “Kõikidel kasutajatel soovitatakse üle minna Windows 10-le, mis on juba viis aastat väljas ja mida võimaldati tükk aega ka tasuta installeerida.”

„Microsoft on kasutajaid ja IT-ettevõtteid toetuse lõppemisest korduvalt teavitanud ning automaatsed hoiatused jätkuvad kuni perioodi lõpuni,“ rääkis Levikomi teenuste juht Kuno Peek. “Neil, kes pole seni uuemaid versioone või alternatiive kasutusele võtnud, tasub nüüd küll juba kiirustada,“ lisas Peek.

Kirsipuu sõnul võtab kodukasutajal Windowsi väljavahetamine aega paar tundi ning maksab 100-200 eurot. “Hind sõltub sellest, kas seadistustööd tehakse ise või tellitakse spetsialistilt. Ärikliendi versioonid maksavad mõnikümmend eurot rohkem,“ lisas ta.

“Server 2008 asendamine on suurem ja kulukam ettevõtmine, sest selle rakendusega on üldjuhul seotud mitmed teised ettevõttes kasutusel olevad teenused. Siiski pole veel hilja alustada nende toodete väljavahetamisega,“ julgustas Peek. „Mitu meie klienti on teadlikult jätnud üleminekud viimastele kuudele, aga tegevuskavad on siiski eelnevalt valmis mõeldud ja osapoolte vahel ajaliselt kokku lepitud,“ lisas Peek.

Algselt pidi jaanuaris areenilt taanduma ka Microsoft Exchange 2010 meiliserver, aga selle toetamist hiljuti pikendati kuni 2020. aasta oktoobrini. „Selle toote asendamisel on Levikom soovitanud klientidel liituda Microsofti teenusega Office 365 ehk kolida meilindus pilve, sest see sisaldab lisaks mitmeid häid dokumenditöötluse, andmemajutuse ja koostöötamise rakendusi ning tööd saab teha igal ajal igast seadmest,“ soovitas Kirsipuu. „Office 365 saab kasutusele võtta ca 5-eurose kuutasuga, millele lisanduvad ühekordsed migreerimise tööd,“ lisas Kirsipuu.

Lisainfo ja foto Microsofti kodulehel: www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-windows-7-support.