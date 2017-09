VIDEO: Aire, põnevaim kodumasin Kickstarteris - droon ja Alexa ühes

Kui panna ühte tootesse kokku droon ja Amazon Echo või Google Home, saame Aire - Kickstarteris raha koguva seadme, mis lendab kodus ringi nagu ulmeline lillepott ja kuulab käsklusi nagu intelligentne koduassistent. Jälle on midagi ulmefilmidest teoks saamas.

Miks peaks üks intelligentne koduassistent tubades ringi lendama? Selleks, et teha kodus pilte ja videoid pereliikmetest, patrullida valvekordade ajal ja leida kadunud asju, kui näiteks mõni pereliige eemalt tahab teada, kas unustas midagi koju või jättis midagi lahti.

Aire võib ringi lennata kuni 5 minutit, aga seda aega kavatsetakse pikendada. Keskmises villas jõuab viie minutiga ilusti igal pool ära käia ja alusele tagasi pöörduda. Aku täislaadimiseks kulub tund. Pimedas veel assistent-droon lennata ei oska, kuid pimedas nägemise kaamera on olemas. Propeller on peidetud silinderja kere sisse ja tõenäoliselt lendavad Aire laua kohale jõudes laualt paberid laiali. Samas lubatakse, et müra teeb see lennumasin vähem kui multirootorid, sahistades ringi nagu mõni suurem puhur.

Kaamerad ja sonarid aitavad vältida takistusi ja navigeerida majas, mobiiliäpi abil saab oma drooni juhtida nii häälkäsklustega kui nuppudega. Sisseehitatud AmazoN Alexa saab käsklustest aru ja üle WiFi leiab vastused, kui vaja.

Suur tünjas koduabiline hakkab maksma esimestele tellijatele ligi 750 dollarit, kui Kickstarteris raha kokku saadakse. Arendustegevus on käinud juba 2,5 aastat. Esimesed isendid veerevad tootmisliinilt kulleri kätte aasta pärast, septembris 2018. Siis maksab see juba 1500 dollarit.