Aitab näpperahutusest - uus asendustelefon aitab nutitelefoni-sõltuvust leevendada

Nutitelefonide näppimine on kohati muutunud epideemiliseks ja paljudel tekib ärevushäire, kui ei saa mingi aeg ekraani sõrmega siluda. Austria disainer Klemens Schillinger on selle vastu võidelnud varemgi (vaata altpoolt tema lambivideot), kuid nüüd on nutisõltlastele loodud terve seeria asendustelefone, mis aitavad neil, kellel sõrmed sügelevad, end mingil määral maha rahustada telefoni taskust välja võtmata.

Schillingeri seeria on telefonikujulistest klotsidest koosnev rahustaja, millel kas ülevalt alla, diagonaalis või horisontaalis on marmori-imitatsiooniga kuulid, mida saab sõrmega veeretada. Nii teed harjunud viipeid ülevalt alla, vasakult paremale või diagonaalis, ilma et end nutitelefoni muude funktsioonidega peaks häirima. Rahustavana mõjuv viiplemine aitab tasapisi mobiilist võõrutada ja seda välja võtta vaid siis, kui tõesti vaja on.



Fotod: Leonhard Hilzensauer / klemensschillinger.com

Schillinger on öelnud, et teda inspireeris selle toote väljamõtlemisel filosoof Umberto Eco, kes piibutõmbamisest loobumiseks otsustas hakata kasutama tavalist puupulka. Karta on, et jõuluks veel asendustelefon kingikotti ei jõua, sest e-pood pole veel avatud, aga uut aastat ongi hea alustada uute lubadustega ja üht neist - vähem nutitelefoni näppida - aitab see seade tulevikus ehk täita.

Disainer on varemgi nutisõltuvuse vastu võidelnud. Näiteks on tema disainitud sahtliga öölamp, mis süttib vaid siis, kui mobiili lambi sahtlisse paned. See aitab lambivalgel tegeleda muude asjadega - kudumise või miks mitte jälle raamatuga, mille lugemine nutisõltuvuses olles võib olla meelest läinud.