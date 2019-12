Ekraanialused esikaamerad võivad tulla, aga millal, on endiselt vastamata küsimus

Juba ammu on räägitud Xiaomi järgmisest ulmelisest telefonist Mi Mix 4, mis pidi esialgu tulema 108 MP tagakaamera ja ekraanipaneeli aluste esikaameratega välja juba sel aastal, kuid tähtaega on pidevalt edasi lükatud. Sellest hoolimata, millal Mi Mix 4 tuleb ja kas üldse tuleb, on välja tulnud Xiaomi patent 5. detsembrist, mis kirjeldab sellise tehnoloogia toimimist.

Patenditaotluse järgi on ekraanipaneeli alla peidetud esikaamerad nii, et need näevad kasutaja jaoks välja samasugused nagu ekraanialune sõrmejäljelugeja ehk mitte midagi pole näha. Ekraanipind on ühtlane ja tehnoloogia "piilub" läbi pikslite kihi. Kuidas seda tehakse?

Patendi järgi on kaamera kohal pikslid, mida saab eraldi juhtida. Kui kasutada neid ekraanipikslitena, siis need näitavad vajalikku värvi valgust. Kui aga sisse lülitada esikaamera, hakkab spetsiaalpikslite kohal olev anood valgust täiesti läbi laskma paneeli all asuva kaamerasensorini. Värviliste pikslite kihi all olev anood, mis tavaliselt on läbipaistmatu, on selle ekraani puhul tehtud elektrit juhtivast läbipaistvast materjalist, mis peegeldab väga vähe.

Kuulujutud on siiamaani rääkinud, et uus tehnoloogia tuleb Xiaomi uue mudeliga Mi Mix 4 välja järgmise aasta alguses (jaanuaris), kuid siiamaani pole ükski infoleke veel ametlikku kinnitust leidnud ja pildid, mis lekkinud, on osutunud võltsinguteks. Seega ei tea keegi veel, millal me selliseid telefone saame näha, mille ekraanil pole "kulme" ega auke esikaamerate jaoks, vaid need on üleni ekraani alla peidetud. Xiaomi on siiski niipalju lekitanud, et nimetab seda tehnoloogiat "hidden screen technology" ja väidab end seda edukalt arendavat.