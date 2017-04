Pildid korda juba õues: fototöötlus nutitelefonis

Praegu tehakse pilte enam mitte koduse albumi tarvis ega ka kunagi hiljem arvutis näitamiseks, vaid otse sotsiaalvõrkudesse – pole aega vahepeal arvutitki lahti teha ja Adobe Photoshoppi avada, et tehtud mobiilipilt ilusaks teha. Fototöötlus nutitelefonis on ainuke ja kindel viis oma tehtud klõps veelgi paremaks tuunida ja kohe üles riputada.

Millised on pilditöötluse võimalused väikese ekraaniga seadmes? Loomulikult tulevad appi äpid. Mobiiliäppe, mis pilte töötlevad, on palju, aga üks põhiline on tavaliselt telefoniga kaasas. Vaatame Huawei P9 ja Honor 8 põhjal, mismoodi pilte mobiilis töödelda. Vaata ka oma telefoni fotoäppi, mida see võimaldab. Funktsioonid on tavaliselt üsna sarnased.

Otsepilt: mõned vajalikud filtrid

Uuematel telefonidel on kaasas omadus, mis näitab otsepilti erinevates filtrites üksteise kõrval otse ekraanil. Seega – kui ikka on tõeliselt kiire, nii et pole aega pärast pilti töödeldagi, saab otsepildis valida selle õige töötluse ja teha pilt ning postitada kohe, kuhu vaja. Ei mingeid vahe-etappe. Otsepildinupp on ekraani ülaservas.

Otsefiltritest on esindatud näiteks mustvalge (mono), tumendatud servadega mustvalge (impact), ND (mustvalge vähendatud kontrastiga), vanutatud filtrid (Valencia, Nostalgia), loojangupäikese efekt (Down), tumendatud äärtega sinine (Blue) ja tumendatud äärtega soe (Halo). Filtri efekti saab pildistamise eel juurde või maha keerata. Kahe kaameraga Huawei telefonid, mille üks sensor on mustvalge, annavad siin kõige paremaid tulemusi just mustvalgete filtritega.

Järeltöötlus: telefoni enda programmid

Mobiilil kohe kaasas olev fototöötlusprogramm on reeglina kõige käepärasem kasutada: teed pildi ja juba järelvaates on nupud, et tulemust redigeerima hakata. Vaatame, mida siis väikesel ekraanil teha saab – selge see, et kõiki Photoshopi efekte kitsal pinnal kasutada pole võimalik.

Label ehk silt paneb pildile mõne valmis „templi“. Sildile saab midagi kirjutada ja pilti isikupärasemaks muuta. Sildi suurus ja asend on muudetav.

Vesimärk (Watermark, ülemisel pildil) kuvab poolläbipaistva elemendina sotsiaalvõrkudesse postitamiseks ilustatud kujul infot: mis kell on, kus pilt tehti, milline oli hetkel ilm, milline oli meeleolu, kus söögikohas klõps tehti jne.

Muidugi saab ka lihtsalt joonistada – vali joone värv ja paksus või sobiv kujund ja paiguta sõrmega pildile.

Pildile saab lisada ka mustreid. Kui teised tunduvad liiga tehislikud ja väljahüppavad, siis pikseldamismosaiik on hea mõne koha äravarjamiseks. Vali mosaiik ja hõõru sõrmega pildil soovitud kohta.

Mustvalge filter kaotab värvid. Skaalal liugurit liigutades õnnestub vaevumärgatavad toonid siiski säilitada, et fotot efektsemaks teha.

Värviküllastatus (Saturation) keerab värve originaalist rohkemaks või vähemaks. Siin on natuke maha keeratud. Compare nupp all vasakul nurgas näitab erinevust originaalist.

Kontrasti liuguriga saab kontrastsust juurde ja maha keerata – see on piltide redigeerimisel tavaliselt üks põhitööriistadest.

Kui pilt sai udusevõitu, on võimalik teravust juurde keerata. Paraku ei pruugi see halvasti tehtud pilti alati päästa – teravuse juurde keeramisega muutub liiga udune pilt lihtsalt silmatorkavalt teraliseks.

Bokeh efekt on kahe kaameraga telefonidel niisamagi olemas, aga siin saab seda ka käsitsi teha või lihtsalt lisada efekti, millega mingi koht pildist (kas ringikujuline või riba) on terav, ülejäänu udune. See aitab rõhutada ja välja tuua kõige olulisemat ning ebaõnnestunud kaadris ka udustada midagi, mida ei ole vaja pildil esile tuua.

Põhifiltritega saab valida sobiva tonaalsuse ja eraldi juurde või maha kruttida kontrastsust, teralisust ja heledust.

Mõistagi on üks olulisematest omadustest järel-kadreerimine ja lõikamine. Sõrmega saab välja valida sobiva ala või paremast menüüst sobiva fikseeritud kuvasuhte. Keskel on ka kuldlõikeruudustik oma kaadri paremaks komponeerimiseks.

Veel võimalusi: muud äpid

Adobe Photoshop Fix

Photoshopi kõhnem ja spetsiifilisem versioon aitab pilte parandada, sisaldamata seda tohutut tööriistade hulka, mis muidu Photoshopil kaasas. Parandamistööriistadest on kasutatavad näonaha korrigeerija, mis eemaldab kortsud ja poorid ning teeb nooremaks ja ilusamaks; mõne detaili eemaldaja, templitööriist, mis värvib mittevajaliku asja taustamustriga üle; Paint – käsitsi ülejoonistamise tööriist; Defocus – mingi osa pildist hägustamine.

Aviary

Üks esimesi veebipõhiseid fotoredigeerijaid pakub mobiilis pildi automaatset parandamist, põhilisi värvi ja toonide korrigeerimistööriistu ja udustamis-teravustamistööriistu.

Pixlr

Pixlr on veel ühe tuntud graafikatarkvara tootja – Autodeski pilditöötlustarkvara, mida peetakse parimaks kiire ühe puudutusega pildiparandamise programmiks.

Filtrid, pildiparandusfunktsioonid ja efektid on kõik mugavalt väikese puuteekraani jaoks sobiva kasutajaliidesega ligipääsetavad. Nahka saab siledamaks teha ja hambaid valgendada mõne ekraaniviipega.