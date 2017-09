10 aastat iPhone´i: täna esitletakse iPhone X-i ja palju muud (r)evolutsioonilist

Täna kümme aastat tagasi esitleti esimest iPhone´i, mis küll eraldi ühegi tehnoloogiaga päris esimesena välja ei tulnud, küll aga pakkus mitmeid uuendusi disainis ja kasutajakogemuses. Sellest ajast julgevad teisedki telefonitootjad teha ilma nuppudeta telefone, ka puuteekraan muutus kõigil tundlikumaks ja muidugi tulid lihtsasti allalaetavad äpid .jar-idega jädnamise asemel. Täna Eesti aja järgi kell kaheksa õhtul esitleb Apple aga selle aasta uusimat iPhone´i, mis kuulujuttude järgi on eksklusiivne ja kannab nime iPhone X - 10.

Kuigi iPhone 8 tuleb ka, tahab Apple iPhone X-iga näidata, kuhu suunas tehnoloogiafirma järgmisena tahab mobiiliturgu käänata, nii nagu tehti 2007. aastal.

Esimesed lekkinud infokillud vihjavad, et ekraan tahetakse teha äärest ääreni (sedagi on varem tehtud, kuid ilmselt Apple läheneb asjale jälle uutmoodi). Nii nagu kadus 3,5 mm kõrvaklapipistik, võib seekord kaduda sõrmejäljelugeja, sest see on nii vanamoodne - autentimiseks leiutatakse uusi ja turvalisemaid mooduseid.

Tuletame meelde, kuidas varasemad iPhone´id Eestisse jõudsid ja mida me neist kümne aasta jooksul oleme kirjutanud.

iPhone: ihaldatud-keelatud telefon

(28. veebruar 2008)

Apple´i kultustelefoniks nimetatud iPhone´i seis Eestis oli järgmine: ostetakse seda poolsalaja hõlma alt, aga seltskonnas on see telefon näitamise asi. Lahtilukustatud telefoni hind oli 11 890 krooni.

iPhone 3GS elavdab juuli lõpus Eesti mobiilimüüki

(23. juuli 2009)

Ehkki Apple pole veel teatanud, millal iPhone´i uus 2 korda kiirem mudel 3G S Eestis müügile tuleb, on juba esimesed poed asunud neid müüma. Desknote pakub uut iPhone 3G S-i väga kalli hinnaga: 16 GB mudel 15 000 krooniga ja 32 GB mudel 17 000 krooniga. See on ilmselt kalleim n.ö tavatelefon, mida Eestis saab osta. iPhone valiti ka Aasta Äritelefoniks.

Apple tutvustas uut iPhone´i (iPhone 4)

(8. juuni 2010)

Uuest telefonist leiame kaks kaamerat, millest tagumine on viiemegapiksline (taustvalgustuse sensoriga) koos LED välguga ning eesmine tavalise VGA kvaliteediga. Peale selle leiab uuest telefonist ka güroskoobi, mis mõõdab kiirendust kuuel teljel ja arvestab ka gravitatsioonijõudusid. Uuenduste seast paistab silma ka enneolematult selge ekraan, 326 pikslit ühe tolli kohta - resolutsiooniga 960x640 pikslit. Siin on selle telefoni esimene eestikeelne arvustus.

iPhone 5C saabus Eestis müügile - Tele2 kliendihind 755 eurot

(30. september 2013)

Tele2 alustab uute odavama klassi iPhone 5C nutitelefonide müüki Eestis, esimene partii uusi iPhone 5C-sid on kohal ja iPhone 5S jõuab Eestisse nädala jooksul.

Apple esitles täna uusi tooteid. Sa ei usu, mis järgmiseks juhtus!

(10. september 2015)

Ühe uuendusena reklaamitakse Live Photos teenust, mis meenutab kahtlaselt palju HTC Zoe’t (tuli välja märtsis 2013 koos HTC One M7-ga) ja Microsofti/Lumia fotorakendust. Arvutimaailma toimetus valis Aasta Äritelefoniks iPhone 6S.

Apple iPhone SE - sest see on paljudele käe järgi

(22. märts 2016)

Vastupidiselt üldisele trendile, et nutitelefonide ekraanid aina suurenevad, läheb Apple vastuvoolu ja vähendas oma esitletud iPhone SE ekraani nelja tollini sellepärast, et paljude jaoks on neli tolli just see paras käepärane suurus, mis telefoni käes hoides tundub kõige mugavam.

Täna Eesti aja järgi kell 20 toimub Californias iPhone’i uusima, väidetavalt X nime kandva mudeli avalik esmatutvustus.

Apple’i asutaja Steve Jobs esitles kümme aastat tagasi esimest korda iPhone’i niimoodi:

Esimesel iPhone’il oli 3,5-tolline ekraan, 2-megapiksline kaamera ning kaheksa gigabaiti välkmälu.

Tele2 müügi- ja turundusdirektori Kristjan Seema sõnul liigub uuest, 2017. aasta iPhone’st rohkem kuulujutte kui tulnukate maandumisest ning arvatakse, et iPhone 8 tuleb üle aastate suurimate uuendustega. “Tehnikamaailm ootab mitut uut mudelit. Elementaarne, et uus on igatpidi paremate tehniliste näitajatega nii kaamera, võimsuse kui ka aku mahutavuse poolest, samuti palju põnevamate lisavõimalustega,” selgitas Seema. Ta lisas, et ilmselt on tegemist läbi aegade kõige kallima iPhone’iga, mille tippmudeli hind ületab 1000 eurot ja nagu uute mudelite puhul ikka, siis esimesed kogused on piiratud.

“Näiteks prognoositakse, et vingeim, tõenäoliselt X nime kandev telefon on senisest suurema, äärest-ääreni ekraaniga, ilma nn kodu-nuputa ning näoskänneri ja juhtmevaba laadimisega. Ka arvatakse, et tippmudelikaamerad ja tarkvara ühendavad päris- ja virtuaalmaailma,” lisas Seema.

