Kuhu paigutada ruuter, et Wifi kõige paremini leviks?

WiFi on tihti ebakindla ühenduse sümbol - ära pane oma tähtsaid seadmeid, eriti servereid ja striimivaid kodumasinaid traadita ühenduse külge, võib mõni asjatundja hoiatada, sest Wifit katkestasid nii netiablas naaber kui eetris lärmakas mikrolaineahi. Põhiline aga on see, et ruuter pole õiges kohas. Tele2 raadiovõrgu juhi Tanel Sarri sõnul on koduse WiFi ruuteri paigaldamiseks õigeid ja valesid viise ning vale paigutuse korral võib veebilehtede laadimine võtta kauem aega.

„Ruuteri peitmine kodu varjatud nurka ei anna head internetiühendust, kuigi just niimoodi enamik meist oma ruuteri üles seab. Iga hoone puhul on siselevi erinev ja see sõltub ehitusmaterjalidest. Näiteks metall ja betoon takistavad WiFi-signaali levikut päris palju,“ ütles Sarri, kelle sõnul tasub ruuteri paigutamisel lähtuda füüsika põhitõdedest.

Kuhu ja kuidas paigutada ruuter, et saada kodus parim WiFi-ühendus?

Paigutage ruuter kodu keskele. Suure tõenäosusega asub praegu teie ruuter toa nurgas, kuid seinad ja muud takistused neelavad WiFi-signaali ning mida kaugemale ruuterist liikuda, seda rohkem tekib nn surnud alasid, kuhu signaal ei ulatu. Parem on paigutada seade korteri või maja keskele, et WiFi kataks ühtlaselt kogu elamispinna. Ideaalis peaks ruuter olema nägemisulatuses kohas, kus internetti kõige rohkem kasutatakse. Vältige ruuteri ümbritsemist metallesemetega. Köök ei ole ruuterile kindlasti parim asupaik, sest metall hajutab WiFi-signaali üsna tõhusalt. Ka betoon- ja kiviseinad takistavad levi. Kui ruuter paarist küljest betoon- või kiviseinaga ümbritseda, ei jõua signaal teie kodu kaugeimatesse punktidesse. Kõik materjalid peegeldavad teatud määral kiirgust, mõned aga neelavad seda üsna tugevalt, eriti betoon. Põrandad ja laed on tavajuhul seintest parema läbilaskvusega. Ärge hoidke ruuterit mikrolaineahju lähedal. Mikrolaineahjud töötavad umbes samal sagedusel, mida kasutavad traadita ruuterid ja isegi see pisike kiirgusekogus, mis mikrolaineahjust välja pääseb, võib teie internetisignaali häirida. Seadke ruuter kõrgele. WiFi-ruuterid kiirgavad raadiolaineid, mis liiguvad signaaliallikast välja- ja allapoole. Ruuteri paigaldamine seinale või kõrgele riiulile võib anda parema signaali, eriti juhul, kui elate kahekordses majas ja tahate hea ühenduse saada mõlemal korrusel. Horisontaalse levi parandamiseks suunake antenn üles, vertikaalse levi parandamiseks küljele. Mitmekorruselises majas võib ruuteri antenni küljele suunamine parandada signaali levikut ülakorrustele. Kui suunate antenni üles, siis see parandab signaali külgsuunalist levikut. Kui teie ruuteril on aga kaks antenni, saate kaks kärbsest ühe hoobiga, kui suunate ühe antenni üles ja teise küljele. Ja kui teie ruuteril ei ole ühtegi antenni, tuleb see kindlasti seada õiget pidi. See tähendab, et püstist ruuterit ei tohi asetada küljele.

„Oma koduse WiFi-signaali kaardistamiseks ja ruuterile parima asukoha leidmiseks saab kasutada mobiilirakendusi, nagu Ekahau HeatMapper või NetSpot,“ lisas Sarri.