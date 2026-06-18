Kuidas aitab täisteenusrent vähendada ettevõtte autopargiga seotud ootamatuid kulusid?

(Sisuturundus)

Ettevõtte autokulu hinnatakse enamasti selle järgi, kui suur on auto ostu-, liisingu- või rendikulu kuus. See annab aga ainult osa pildist. Auto kasutamisega kaasnevad ka ülalpidamiskulud, mis ei pruugi esialgses arvutuses piisavalt nähtavad olla, kuid mõjutavad eelarvet kogu kasutusperioodi jooksul. Täisteenusrendi mõte on tuua need kulud juba lepingu alguses selgemalt pildile ja fikseerida kokkulepitud teenuste maksumus pikemaks ajaks, sõltuvalt lepingust kuni viieks aastaks. Nii saab ettevõte planeerida autopargi kulusid kindlama teadmisega, mitte ainult oletuse põhjal.

Millest tekivad autopargi ootamatud kulud?

Ootamatu kulu ei tähenda alati haruldast või erakordset olukorda, vaid tihtipeale muutub kulu ootamatuks lihtsalt seetõttu, et sellega ei ole enne piisavalt arvestatud. Kui auto vajab remonti, satub kindlustusjuhtumisse või jääb ajutiselt kasutusest välja, ei lisandu ainult uus arve, vaid ka ajakulu, töö ümberkorraldamine ja vahest vajadus leida kiiresti asenduslahendus.

Kõige rohkem võivad eelarvet mõjutada:

suuremad remondid ja tehnilised rikked

kindlustusjuhtumitega seotud omavastutus ja ajakulu

asendusauto vajadus

tööseisak, kui autot ei saa kasutada

olukord, kus töötaja lahkub või projekt lõpeb enne sõidukikohustuse lõppu

Seetõttu ei tasu autopargi puhul võrrelda ainult kuumakset. Oluline on ka see, kui hästi on läbi mõeldud riskid, vastutus ja auto kasutamise tegelik vajadus.

Kuidas aitab täisteenusrent ootamatuid kulusid paremini kontrollida?

Täisteenusrent aitab muuta autopargi kulud etteaimatavamaks, sest auto kasutamisega seotud teenused lepitakse kokku juba lepingu alguses. Europcari puhul on lepingu periood 1–5 aastat ning teenuse sisu saab valida vastavalt ettevõtte vajadusele.

See ei tähenda, et iga võimalik kulu kaob ära. Pigem on küsimus selles, kui palju kulusid ja korralduslikku vastutust on juba kuumakse sisse arvestatud ning millised teenused saab vajadusel juurde valida.

Mida täisteenusrent sisaldab?

Baaspakett sisaldab:

sõiduki finantseerimist

liikluskindlustust

kaskokindlustust

kindlustusjuhtumite käsitlemist

arvete administreerimist

Lisavõimalustena saab juurde valida näiteks:

korralise tehnohoolduse

hoolduste ja remontide korraldamise

rehvid, rehvivahetuse ja hoiustamise

asendusauto

24/7 hädaabi

tehnoülevaatuse

sõiduki viimise ja toomise

GPS-sõidupäeviku

kütuse- ja pesulahendused

parkimistasude administreerimise

Mida rohkem on vastutus ja teenuste sisu enne lepingu sõlmimist läbi mõeldud, seda väiksem on tõenäosus, et autopargi tegelik kulu hakkab ettevõtet hiljem ebameeldivalt üllatama.

Mis on täisteenusrendi suurimad eelised?

Täisteenusrendi peamine eelis on fikseeritud kuukulu. Ettevõte lepib juba lepingu alguses kokku, millised teenused rendilahenduse sisse kuuluvad, ning nende maksumus arvestatakse kogu perioodiks ette. See annab kindluse, et kokkulepitud teenuste eest ei hakka ettevõte lepingu ajal rohkem maksma ka siis, kui turul hinnad muutuvad.

Olulisemad eelised on:

Fikseeritud kuukulu

Selgem eelarvestamine

Kokkulepitud teenused ühes hinnas

Väiksem risk hinnatõusudele

Vähem ootamatuid lisakulusid

Kui näiteks intressid, kindlustusmaksed või hooldusteenuste hinnad turul tõusevad, jääb ettevõtte jaoks kokkulepitud teenuste kuukulu samaks. Just see muudab täisteenusrendi praktiliseks lahenduseks ettevõttele, kes tahab autopargi kulud pikemaks ajaks ette fikseerida.

Kas täisteenusrenti saab ettevõtte vajaduste järgi kohandada?

Täisteenusrendi üks praktilisi külgi on see, et lahendust ei pea käsitlema täiesti jäiga paketina. Europcari puhul saab lepingu tingimusi kujundada ettevõtte vajaduste järgi ning vajadusel arvestada ka muutustega, mis rendiperioodi jooksul tekivad.

See on oluline näiteks siis, kui ettevõtte sõidukivajadus muutub. Mõnel perioodil võib olla vaja rohkem autosid, teisel ajal on tähtsam kulusid täpsemalt kontrollida või kohandada lahendust vastavalt sellele, kuidas sõidukeid tegelikult kasutatakse.

Täisteenusrent võib aidata kohaneda näiteks:

autopargi suurusega

töömahu muutustega

eelarve vajadustega

sõidukite kasutuskoormusega

ettevõtte uute prioriteetidega

Nii saab ettevõte valida lahenduse, mis sobib paremini tegeliku olukorraga, mitte ei pea kogu rendiperioodi vältel lähtuma ühest muutumatust mudelist.

Mida peaks ettevõte enne lepingu sõlmimist läbi mõtlema?

Täisteenusrendi puhul sõltub lahenduse kasu palju sellest, kui täpselt on ettevõtte vajadused enne lepingu sõlmimist läbi mõeldud. Oluline ei ole ainult see, millist autot kasutada, vaid ka see, millised teenused peaksid kuutasu sisse kuuluma ja milliseid riske tahab ettevõte enda jaoks maandada.

Enne lepingu sõlmimist tasub hinnata näiteks sõidukite arvu, kasutuskoormust, läbisõitu, asendusauto olulisust ja seda, kui palju autopargi haldamist soovib ettevõte ise korraldada. Mida täpsemalt need küsimused alguses paika saavad, seda paremini aitab täisteenusrent vältida hilisemaid ootamatusi.

Nii muutub täisteenusrent lihtsalt autorendist terviklikumaks autopargi lahenduseks, kus hind, teenuste sisu ja vastutus on ettevõtte jaoks selgemalt kokku lepitud.