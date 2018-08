Kuidas oma hinnalise telefoni kaubanduslikku välimust pikaks ajaks säilitada?

Et oma hinnalist nutiseadet purunemise ja igasuguste löökide ning kriimustuste eest hoida, on mõistlik seda kohe esimesest kasutuspäevast kaitsta. Samsungi elamuspoe juhataja Diana Merzina annab nõu, milliste kaitsevahendite paigaldamisega saab iga inimene ise hakkama ja milline töö tuleks jätta professionaalile.

Kuna reeglina on purunenud telefoni ekraani välja vahetamine kõige kulukam, on oluline seda hästi kaitsta nii löökide, kriimustuste kui ka surve eest. Tänapäeva ekraanid on valmistatud vastupidavast klaasist, mis kannatab kergemad kraapimised ära, ent kui telefon on päevast päeva näiteks võtmetega ühes taskus, hakkab see pikapeale ikkagi mõju avaldama.

Ekraani kaitsmiseks on üldiselt kaks varianti – kas ekraanikile või klaas. Kile on tavaliselt odavam lahendus, ent suurema kaitse annab kindlasti klaas.

“Kui varem ostsid inimesed telefoni ja paigaldasid kaitsekile ise hiljem kodus, siis uuemad telefonid, nagu näiteks Samsung Galaxy S9 või Note 8 on kumerate servadega, mistõttu vajab kile või klaasi paigaldamine eriteadmisi,” selgitab Merzina. “Oluline on valida õige kaitse, mis sobib konkreetsele telefonimudelile, kuna mõõdud ja kumerused peavad täpselt klappima.”

Diana Merzina selgitab, et see on üks levinumaid vigu, et ostetud kaitsekile ei ole mõeldud konkreetse mudeli jaoks. „Iga väiksemgi lahtine osa kile ja ekraani vahel suureneb telefoni kasutades veelgi ja mõne päeva pärast ongi juba kile täiesti lahti,” ütleb Merzina. “Sama on ka klaasiga – kui selle alla jääb õhumulle, ei nakku ta telefoni pinnaga. Lisaks peaks kaitseklaasi ostmisel uurima kindlasti sedagi, kas klaasi alumine osa on töödeldud spetsiaalse libisemist takistava kihiga. Kui mitte, siis ei teki kaitseklaasi ja ekraani vahele piisavalt hõõrdejõudu, mis kaitseklaasi kinni hoiaks.”

“Olen kuulnud ka uutest nanotehnoloogiatest, mis lubavad nähtamatu kaitsekatte telefonile pihustada, ent praktikas kaitseb see telefoni ikkagi veepritsmete ja sõrmejälgede, mitte mehaanilise löögi vastu,” räägib Merzina.

Kõige levinum viis telefonikorpuse kaitsmiseks on paigaldada sellele ümbris. Nende valik on poodides väga lai ning eeltööd tegemata on praktiliselt võimatu öelda, milline ümbris on kõige parem.

“Tihti sõltub see inimese enda eelistusest, kas ta soovib silikoonist, plastmassist või hoopiski nahast ümbrist ning kas see on kaanega või mitte. Mida tuleks aga jälgida, on see, et ümbrise nurgad oleks piisavalt tugevad või lausa lisatugevdusega, kuna tihti kukub telefon nurga peale ning ebapiisavast kaitsest saavad alguse suuremad hädad,” õpetab Merzina. “Mida paksem on ümbris, seda paremini see suurte mehaaniliste löökide ja vigastuste eest kaitseb. Igapäevaselt piisab ka õhukesest ümbrisest.”

Lisaks soovitab Merzina jälgida, kuidas telefoni igapäevaselt kaasas kantakse ja hoitakse. “Näiteks kui kanda telefoni võtmetega, müntide või muu sarnasega pidevalt ühes taskus, avaldab see telefoni välimusele kiiresti mõju ning seade kaotab oma ilusa välimuse.”