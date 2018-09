Mida teha, et mobiiltelefon sind autosõidu ajal ära ei tapaks

Kiusatus helisevale telefonile vastata või piiksuvat nutitelefoni vaadata on roolis olles suur. Nii nagu on äppe, mis tähelepanu hajutavad, on olemas ka selliseid rakendusi, mis aitavad sõidu ajal ahvatlustest mobiili näppida hoiduda. Tele2 turundusdirektor Katrin Aron soovitab kolme rakendust, mis vähendavad sõidu ajal mobiiltelefoni kasutamisest tekkivaid eluohtlikke olukordi.

“Paljudel inimestel on autoga sõites raske näppe nutiekraanist eemal hoida. Liikluses sõites näeb igapäevaselt, et juhid magavad rohelise fooritule või õigeaegse pidurdamise sõnumeid kirjutades maha,” rääkis Aron.

“Ohutuse tagamiseks ei tohiks sõidu ajal telefoni üldse näppida ning elementaarne on näiteks Google Mapsiga orienteerudes sisse lülitada häälsuunised, mitte ühe silmaga kaarti kiigata,” soovitas Aron.

“On küll palju äppe, mis sõidu ajal häälega laekuvad sõnumid ette loevad ning ka vastuse kirjutavad, aga need toimivad kahjuks hästi ainult inglise keeles,” lisas Aron ja soovitas kolme rakendust, mis turvalisust ja häid sõidumaneere soosivad.

Drive safe – vaigistab sõidu ajaks automaatselt kõik kõned ja sõnumid ning lülitab pärast jälle sisse tagasi. Samuti saadab helistajatele või kirjutajatele vastussõnumi – näiteks “olen roolis, helistan tagasi”. Kui kellelgi on sind väga vaja kätte saada, siis läheb Drive Safe peale kolmandat vastamata kõnet automaatselt maha. Äpp on täiesti tasuta.

TrueMotion Family Safe Driving (App Store) lubab nii enda käitumist kui ka vanematel oma värskete lubadega lapse sõidustiili jälgida. Äpp jälgib, kui palju on kiiruseületamisi (vanemad saavad sellest teavituse) või sõidu ajal telefoni näppimist. Lisatud on ka mänguline element – hea käitumise eest saab punkte.

Flo Driving Insights – analüüsib sõidustiili ning üritab sinust paremat, turvalisemat ja ökonoomsemat juhti teha. Näiteks mõõdab äpp kiirendusi ja pidurdusi, kiirust ja isegi kurvide läbimist. Kokkuvõttes saad peale sõitu oma statistika paranemist vaadata. Äpp toimib vaikselt taustal ja seda ei pea isegi eraldi käivitama.