Smart-ID tunnistati võrdseks mobiil-ID ja ID-kaardiga ja on nüüd sama hea kui käsitsi allkiri

Täna toimuval SK Aastakonverentsil teatati, et SK ID Solutionsi autentimislahendus Smart-ID on QSCD ehk kõrgeima võimaliku usaldustasemega elektroonilise allkirjastamise teenus. See annab võimaluse luua Smart-IDga allkirju, mis on tunnustatud kõigis Euroopa Liidu riikides võrdväärselt omakäelise allkirjaga. Eestis tähendab see, et Smart-IDga tehtud allkiri on samaväärne allkirjadega, mida antakse Mobiil-ID ja ID-kaardiga.

Smart-ID väljatoomisest alates on küsitud, millal saab sellega antud allkiri võrdväärseks ID-kaardi või Mobiil-ID allkirjaga. Nüüd on selleks eeldused loodud. Alates tänasest väljastatud Smart-IDga antud allkiri on võrdväärne eelnimetatutega. Tegelikult on Smart-ID esimene Eestis kasutusel olev allkirja andmise vahend, mis on läbinud tehnilise sertifitseerimise Euroopa regulatsiooni alusel – kõik senised vahendid on saanud oma õiguse regulatsiooni üleminekusätetest. Järgmine sarnaselt sertifitseeritud lahendus turul saab olema Eesti uus ID-kaart.

Põhjaliku sertifitseerimise tulemusel on Smart-ID nüüd tunnustatud kui QSCD (Qualified Signature Creation Device) tasemele. See on kõige kõrgem võimalik tase Euroopa Liidus ning tänu sellele on võimalik Smart-ID kasutajatel anda nüüd Qualified Electronic Signature (QES) tasemel digitaalallkirju, mis on võrdväärsed käsitsi kirjutatud allkirjadega ning mida on kohustus aktsepteerida kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. Smart-ID nii toote kui ka teenuse hindamise viis läbi Saksamaa turvasertifitseerija TÜViT.

„See oli väga pikk ja õpetlik kogemus meile. Me oleme tõesti kogu meeskonnaga ülimalt õnnelikud, et saame oma klientidele lõpuks pakkuda seda, mida nad on pikalt oodanud. Smart-ID sertifitseerimine tootena annab tulevikus kindlasti kasutamiseks uusi võimalusi, mis muidu oleks jäänud püüdmatuks. See on garantii nii e-teenuste pakkujatele kui tavakasutajatele, et Smart-ID on väärt usaldust, mida talle on juba omistatud ning avab ukse uute kasutusjuhtude tekkeks. See on väga oluline muudatus kõikidele Smart-ID kasutajatele, keda on praeguseks rohkem kui Eestis on elanikke,“ ütles SK ID Solutions juht Kalev Pihl.

Pihla sõnul pole aga see veel kindlasti viimane uudis teenuse vastavuse osas kehtestatud normidele ning SK soovib kindlasti jätkata ka Smart-ID kui identimisteenuse hindamist liikmesriikides, kus teenus kättesaadavaks tehakse. Hetkel see veel võimalik pole olnud, sest vastav õigusruum on kõikjal alles kujunemas.

Kõik alates tänasest (8.11.2018) registreerunud kasutajad saavad automaatselt QSCD tasemele vastava Smart-ID. Varasemalt registreerunud kasutajad, kes soovivad Smart IDga anda QES tasemele vastavat digiallkirja, peavad uuendama oma Smart-ID rakendust ning uuesti registreerima Smart-ID konto, mida on mugav teha Mobiil-ID või ID-kaardiga, kuid kui selleks peaks inimene pangakontorisse tee ette võtma, siis seda SK ei soovita, sest esialgu pole ühtegi teenust, millele olemasoleva Smart-IDga ligi ei saa ja uuega saaks.

Smart-ID kasutamine isikutuvastuseks ja digitaalseks allkirjastamiseks on tasuta ja piiranguteta ning sobib kõikidesse Androidi ja iOS nutiseadmetesse. Baltikumis on Smart-ID kasutajaid enam kui 1,3 miljonit, kes teevad ühes kuus üle 20 miljonit päringu.