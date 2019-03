Seitse seadistust, mida igas uues mobiilis kohe tegema peaksid

Uue nutitelefoniga alustamine on läinud väga lihtsaks tänu pilvekontodele ning rakendustele, mis aitavad vanast seadmest üle kanda kõik andmed ja seadistused. Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma toob välja mõned olulised seaded, mida peaks iga uue mobiili omanik üle vaatama enne, kui oma nutiseadet üldse kasutama hakkab.

„Need on just need väikesed seadistused, mida peaks kohe esimest korda mobiili sisse lülitades tegema, sest see ei võta kaua aega, aga hiljem võivad need juba ununeda,“ selgitas Aasma.

1. Too sisu vanast telefonist üle

Esimene mure, millega mitmed uue telefoni soetajad alati põrkuvad on, et kuidas kogu telefoni sisu vanast seadmest uude üle tuua. Vanas telefonis on enamasti palju pilte, videoid, kontakte, rakendusi ja muud, mida on keeruline käsitsi ümber kopeerida. Seetõttu tasub alati esmalt uurida, milliseid võimalusi telefon andmete vanast seadmest ületoomiseks pakub. „Samsungi telefonidel on näiteks Smart Switch, mis toob üle kõik rakendused, kontaktid, pildid ja paneb isegi uuele telefonile sama taustapildi ning asetab rakendused telefonis samasse kohta, kus need olid ka eelmisel seadmel,“ rääkis Aasma.

2. Turvalisus ja ekraanilukk

„Kõige esmane kaitse on loomulikult ekraanilukk. See tagab, et keegi soovimatu isik ei pääseks ligi teie andmetele kui telefon on kuhugi vedelema jäänud ning kindlasti peletab eemale ka lihtlabaseid vargaid,“ märkis Aasma. Vastavalt eelistustele saab ekraaniluku avamiseks kasutada tavalist PIN-koodi, mustri joonistamist, näotuvastust või eriti mugavat sõrmejäljelugejat.

3. Automaatne ekraani lukustumine

Ekraanilukku seadistades tuleks kindlasti määrata ka aeg, mille möödumisel telefon ennast ise automaatselt lukustab kui telefoniga midagi ei tehta. Pigem tuleks siin eelistada lühemat aega pikemale, sest näiteks kohvikulauale tähelepanuta jäetud mobiili näppamiseks piisab ka kolmekümnest sekundist.

4. Telefoni leidmine

Mobiili esmakordselt kasutusel tuleks kohe paika sättida ka oma seadme leidmise ja distantsilt kontrollimise funktsioon. See on vajalik juhuks, kui ise oled telefoni ära kaotanud või kui see on lihtsalt pihta pandud. See funktsioon võimaldab distantsilt oma telefoni kaardilt otsida, panna see helisema, lukustada, saata sinna sõnumeid, teha pilti, lukustada või üldse kõikidest andmetest puhastada.

5. Andmete varundamine ja taastamine

Määra oma andmete varundamiseks koht ning sobiv tihedus, mil mobiil seda ise automaatselt teeb. See tagab, et sinu andmed, seadistused ja kõik muu on alles ka peale seda, kui telefon ära varastatakse see ära kaob või lihtsalt õnnetul kombel puruneb. Lisaks tasub mobiili esmakordselt sisse lülitades mõelda kohe ka sellele, kuhu salvestuvad või kuidas on varundatud kõik sinu pildid. „Erinevaid pilvekontosid ja varundamise võimalusi on palju, aga paraku hakkavad inimesed enamasti sellele mõtlema alles siis, kui mobiilis on juba poole aasta jagu pilte. Targem oleks kohe esimesel kasutusel pildimajandus korda seada,“ selgitas Aasma.

6. Palju infot tahad ise nutiseadmele anda?

Uut nutiseadet kasutama hakates tasub läbi mõelda, kui palju õigusi sa tahad seadmele ja rakendustele anda. Näiteks, kas telefonil on GPS-seade pidevalt sisse lülitatud ja kõik rakendused teavad su täpset asukohta? Lisaks tuleks üle vaadata, millised load on erinevatele rakendustele antud.

7. Turvatud andmed ja failid

Tänapäeva mobiilidesse on palju kaitsemehhanisme juba tootja enda poolt sisse ehitatud, mis kaitsevad pahavara ja viiruste eest. Veelgi suurema turvalisuse tagamiseks on võimalus kasutada aga ka lisarakendusi ja vahendeid. Antti Aasma lisas, et näiteks Samsungi telefonidel ja teistel nutiseadmetel on spetsiaalne Samsung Knox turvasüsteem, mis lisaks krüpteerib telefonis olevad andmed ning kaitseb olulisi dokumente isegi juhul, kui soovimatud isikud mobiili enda valdusesse saavad.