Profipildid: vaata, mismoodi pildistab supersuumiga Huawei P30 Po profifotograafi käes!

Huawei 26. märtsil Pariisis esitletud nutitelefonide uus sari P30 on välja reklaamitud kui eriti hea kaamerakomplektiga, sealhulgas on kuni 50-kordse suurendusega P30 Pro ilmselt maailma kõige parema suurendusega teleobjektiiviga telefon. Lendasime esmaspäeval õhupalliga, et järgi proovida selle mobiili suurendavad omadused ning muidugi ka lainurk. All on mõned proovipildid professionaalselt fotograafilt - Andres Raudjalg tegi Huawei P30 Pro-ga mõned klõpsud nii maal kui õhus.



Aruvallas põllule kaetud laud. Klõpsa pildil, et näha originaali.



Bokeh klaasiga on tehisintellektile alati raske väljakutse. Vaata originaali.



Õhupalli "täispuhumine".



Õhus.



Reisijad.



Kuu.