VIDEO: 3 põhjust, miks Huawei P30 Ei ole mõistlik ost.

Kui asi sobib kõigeks, ei sobi ta suurt millekski. Halbade toodete puhul on Arvutimaailm teinud seni leppe, et neist enamasti ei räägi. Pole nagu väga millestki rääkida ning negatiivsust meie ümber niigi liiga palju.

Pealegi päris halbasid tooteid on ka üsna vähe sest igal tootel on olemas mingi, kasvõi väike sihtrühm, kes neid omadusi hindab.

Huawei P30 ümber on olnud kõvasti kisa ja kära ning peamiselt räägitakse, kui hea kaamera sellel on. Sellele ei vaidle keegi vastu: Huaweil on hetkel parim kaamera telefonis. Kuigi rääkides Huawei kaamerainnovatsiooni, räägitakse peamiselt P30 PRO-st

Aga mis siis, kui kaamerast ei räägiks vaid keskenduks kõigele muule.

Huawei P30 näol on tegu 700€ maksva nutitelefoniga.

Kas see on seda raha väärt?

Arvutimaailm arvab, et ei ole ning leiab, et mõistlik on valida mõni teine telefon. Täpsemalt juba videos.

