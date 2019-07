Uus Xiaomi telefon koos Xiaomi juhtmevabade kõrvaklappidega - see teeb kokku...

(Sisuturundus)

Mis oleks, kui ostaks just nüüd omale uue, hea ja samas soodsa telefoni koos laadimiskapsliga juhtmevabade kõrvasiseste klappidega?

Alustame kõigepealt Xiaomi Mi 9T nutitelefonist. See maksab praegu 326 eurot. Hinna poolest võiks olla tegu ühe tavalise odavama klassi lihtsa nutitelefoniga. Kuid ei ole.

Mi 9T sisaldab omadusi, mis kuuluvad tippude tippu.

Esiteks - sellel on korpusest välja sõitev selfie-kaamera. See tähendab, et kogu esikülg telefonil on täis 6,39-tollist hiigelekraani. Ääri praktiliselt pole. Kulmu pole. On aga Gorilla Glassi kriimustuskindel kate.

Kokku on mobiilil neli kaamerat. Taga kolm - 48 MP + 13 MP + 8 MP ja ees 20 MP, kuid see sõidab korpusest välja vaid siis, kui seda kasutad.

Sisemist mälu on telefonil 6 GB (RAM) ja välkmälu 64 GB (ROM). Protsessoriks aga kiire Snapdragon 730 ja akuks mahukas 4000 mAh energiaallikas. Lisaks kahe nano-SIM kaardi lisamise võimalus ja navigeerimiseks kõik kolm suuremat süsteemi: USA GPS, Venemaa Glonass ja Hiina Beidou.

Kui tundub, et sellest kõigest on veel vähe, kuigi telefon maksab alla 330 euro, siis lisaks on M9T varustatud ka ekraanialuse sõrmejäljelugejaga, mis on muidu vaid üksikutel väga kallitel tippmudelitel.

Kui tavaliselt on kiirlaadijad kuni 15 W, siis Xiaomi ülikiire laadija on 18 W võimsusega ja laeb mobiili täis veel kiiremini.

Kui siiski pelgad, et telefon jääb liiga kalliks suvise eelarve juures, siis võta see rohkem kui poole odavam Xiaomi Redmi Note 7:

Sel telefonil on samuti ligi 6,3-tolline ekraan, kuid leppima peab väikese tilgakujulise "kulmuga", kus asub esikaamera, mis on 13 MP sensoriga. Tagaküljel leidub kaks kaamerat - 48 MP pluss 5 MP sügavuskaamera.

48 MP kaamera on praegu absoluutne tipp. Selle Sony sensoriga kaameraelemendi on pannud paljud tootjad ka oma tippmudelitesse.

Gorilla klaasiga, mis on kriimustus- ja põrutuskindel, on kaetud nii esi- kui tagakülg.

Milliseid häid kõrvaklappe aga nende telefonide juurde võtta? Xiaomil on pakkuda soodsad, kuid väga mugavad Airdotsid:

Need laadimiskapsliga kõrvasisesed klapid on pisikesed ja kompaktsed, Bluetooth 5.0 ühendusega ja kestavad iseseisvalt kuni 4 tundi, laadimiskapsliga kolm korda laadides aga kuni 12 tundi. Lisaks teevad need kõrvaklapid ka mürasummutust.