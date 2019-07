Kõrvasisesed juhtmevabad klapid laadimiskapsliga on läinud üliodavaks ja lisaks täiesti uus telefonibränd

(Sisuturundus)

Juhtmevabad nööpkõrvaklapid, mis on nutitelefoniga ühenduses üle Bluetoothi ning suudavad end laadimiskapslis mitmeid kordi laadida, on nüüd enam-vähem sama odavad, kui tavalised juhtmega kõrvaklapid. Lisaks pakuvad need ka riistvaralist heliparandust ja mugavat puutetundlikku juhtimist.

Kuid veel enne, kui läheme kahe eriti soodsa juhtmevaba nööpkõrvaklapi juurde, tahaks väga tutvustada ka meie jaoks täiesti uut Hiina telefonibrändi Nomu.

Nomu S30 - veekindel, põrutuskindel, klapivaba ja alla 90 euro

Nomu on vee- ja põrutuskindel telefonibränd, mille üheks lubaduseks on ka veekindluse säilitamine pikaks ajaks. Kui tavalistel IP68 standardile vastavatel telefonidel kipub veekindlus aja jooksul vähenema kummiklappide, -tihendite ja korpuse liimide väsimise tõttu, siis Nomu on suurest osast neist puudustest prii. Näiteks USB port, mille kaudu vesi võiks sisse tungida, on disainitud veekindlaks ilma kaitsva kummiklapita. Seega pole ohtu, et unustad kogemata klapi ette panna ja pärast on telefon rikutud.

Korpus peab vastu temperatuuridel -20 kraadi kuni +55 kraadi, seega meie oludes peaks sobima praktiliselt alati. Metallkorpus on välja treitud Saksamaal CNC pingil väga kvaliteetsetest materjalidest, mis tagab nii ilu kui tugevuse.

Kui taga on kaks lihtsat kaamerat - 8 MP ja 2 MP, siis pole see küll praeguste tipptelefonidega võrreldav, ent samas pakub mobiil normaalset käega haaratavat 4,6-tollist ekraani, mis on ka kindaga katsutav. 3000 mAh akuga saab hakkama terve päeva.

Mürarikastes keskkondades tuleb abiks eraldi võimas sisseehitatud valjuhääldi-kõlar.

Hind aga on vee- ja põrutuskindla telefoni kohta ulmeliselt soodne - alla 90 euro. See mudel sobiks hästi ka tööstusse, teenindusse ja mujale äridesse, kus kiired graafikakaardid pole nii olulised, kui soodne hind ja vastupidavus.

Bluedio Hi TWS In-ear Wireless Sports Bluetooth Earphone - 15 eurot

Need kõrvasisesed klapid, millel hinda praktiliselt polegi, töötavad 5 tundi ühe laadimisega ja laevad täis kahe tunniga. Lisaks muusika kuulamisele saab vastata ka HD telefonikõnedele.

Niipea, kui klapid peast võtad, läheb muusika pausile. Kui tagasi pähe paned, jätkab sealt, kus pooleli jäi.

Alfawise HQB - Q32 TWS - 17 eurot

Alfawise´i kõrvaklapid pakuvad moodsat Bluetooth 5.0 ühendustehnoloogiat, millega aku kestab kauem ja isegi leviala on suurem kui neljanda põlvkonna WiFil. Füüsilised nupud puuduvad, saab kasutada puutetundlikku juhtimist. laadimisaeg on 1-1,5 tundi, muusika kuulamise aeg 4 tundi.