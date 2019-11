Viis kõige legendaarsemat arvutimängu, mida saab nüüd ka mobiilidel mängida

Praeguses mobiilis on rohkem arvutusvõimsust, kui kunagi kogu NASAl kokku. Pole siis ime, et kunagised tippmängud, mis nõudsid võimsaimaid mänguarvuteid, on nüüd täiesti jõukohased ka keskmisele nutitelefonile. Siin on viis oma aja staari, mida saabki nüüd vabalt oma nutiseadmes mängida.

Kes tunneb, et tahaks mõnikord taaskord kogeda neid vahvaid emotsioone, mida mängimine lapsepõlves pakkus, siis järgnevalt soovitab Samsungi mobiilidivisjoni juht Antti Aasma legendaarseid arvutimänge, millele on tänaseks tehtud mobiiliversioon.

1. Baldur’s Gate: Enhanced Edition

Tõenäoliselt läbi aegade parim rollimäng, mis on arvutitele tehtud. 1998. aastal alguse saanud Baldur’s Gate saaga kõik kolm osa ehk Baldur’s Gate, Baldur’s Gate II: Shadow of Amn ning Throne of Bhaal on mobiiliplatvormidel saadaval, lisaks ekstra missioonid The Black Pits ja The Black Pits II. Mängu originaalne ja keerdkäike täis lugu on ajahambale hästi vastu pidanud ning nauditav tänapäevani ning tõenäoliselt mäletavad saaga paljud fännid tänaseni peast kuulsaid Minsci tegelaskuju hüüatusi või Jaheira tarkuseteri.

“Kui mängurid kahtlevad, kas kirev Sword Coasti maailm mobiiliekraanile ära mahub, siis ei ole vaja pikalt mõelda. Suuremamõõdulistelt mobiiliekraanidelt, nagu värskeim Galaxy Note10 või ka tema eelkäijad, on mängu väga mugav juhtida ning lahingud sama komplekssed kui arvutiversiooniski,” rääkis Aasma. “Baldur’s Gate on kindlasti mäng, mida jätkub pikkadeks tundideks ning mida on hea mängida lennukis, rongis, rannas ja mujal.”

2. Grand Theft Auto III seeria

Kuigi kuluaarides sahistatakse vaikselt juba GTA VI valmistamisest, tegi GTA seeria kõige kuulsamaks just kolmas väljalase, mis on paljude fännide südametes siiani. Esmakordselt nähtud täielikult 3D avatud maailm pakkus palju põnevat nii GTA III, GTA: Vice City kui ka GTA: San Andreast mängides. Kõik kolm on saadaval ka mobiilidele.

“Mängu juhtimine on ülisarnane arvutiversioonile ning kuigi kõike tuleb teha puutetundliku ekraani peal, harjub sellega kiiresti ära,” selgitas Aasma. “Samas pakuvad kõik tänapäevased telefonid võimalust ühendada bluetooth’i abil mängupult või muu seade, seega ei tasu mängu muretsemisega oodata.”

3. Max Payne

2001. aastal ilmavalgus näinud arvutimängu Max Payne esimene osa on täies pikkuses läbi mängitav ka mobiilil. Soomlaste tehtud noir-stiilis mäng oma perekonna mõrvas süüdi lavastatud vankumatust politseinikust sai kiiresti ülemaailmseks hitiks, kuna pakkus peale väga hea loo meeldejäävaid karaktereid ning tutvustas esmakordselt arvutimängude ajaloos midagi sellist, millesarnast oli varem võimalik näha vaid “Matrixi” filmis – bullet-time võimalust ehk aja aeglustamist, et peategelane ühekorraga ikka võimalikult palju pätte maha saaks kõmmutada.

“Kes ei mäletaks kuulsaid Maxi ütlusi, nagu “Death was in the air at Roscoe Street”? Max Payne’i kohta võib öelda, et see on ajatu klassika, mida on täna mobiililt mängida sama nauditav kui mitmeid kordi varem lauaarvutil,” meenutas Aasma.

4. XCOM: Enemy Within

Tegu ei ole üheksakümnendate alguse ülipopulaarse ufomänguga, vaid selle 2013. aasta uusversiooniga, kuid kuna originaalmängu õhustik ja pinge on ka uues ülihästi tabatud, võib ka uusversiooni peaaegu et aastakümnete vanuseks klassikaks lugeda. Tegu on reaalajas käigupõhise strateegiamänguga, kus peategelase ülesanne on kaitsta Maad vaenulike tulnukate rünnakute eest ning peatada nende kurjad plaanid, enne kui kogu planeet annihileeritakse.

“Lisaks tulnukatele tuleb rinda pista ka vaenuliku inimgrupeeringuga EXALT, kes mingil põhjusel tulnukaid aidata tahavad. Käigupõhine mängumehhanism loob lõputuid võimalusi lahenduseks, naljaga pooleks võiks mängu võrrelda isegi malega, kus sõdureid mängulaual liigutades võidu poole tüürida tuleb,” kommenteeris Aasma.

5. Doom ja Doom II

Kes aga strateegia või mõttejõudu vajavate mänguülesannetega tegeleda ei viitsi, see võib südamerahus laadida endale telefoni legendaarsed tulistamismängud Doom ja Doom II. Põrgulik ja kohati õudne märul tundmatute koletiste vastu paneb vere käima igal adrenaliinihuvilisel ning kuna mängu juhtimine pole keeruline, on seda mobiilekraanil ka ülimõnus teha.

Doom ja Doom II ei ole kahjuks Eestis Google’i rakendustepoest saadavad, kuid IT teadlikum tegutseja saab selle ehk teistest allikatest muretseda.