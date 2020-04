Honor 20 sai Android 10 ning läks kiiremaks ja tumedale režiimile

Nii nagu mitmed teisedki telefonid, sai Honor 20 sel kevadel uuenduse Android 10 operatsioonisüsteemile. Kui viimasel ajal telefoni kasutamises Arvutimaailma aastases testis muud suurt muutust ei olnud, siis selle verstaposti peab kindlasti ära märkima. Android 10 tõi mitmeid uuendusi, sealhulgas paljudele väga meele järgi Dark Mode´i ehk Honori tõlkes "Tumeda režiimi".

Tumedat režiimi ei maksaks segi ajada Color Inversion´i ehk värviinversiooniga, mis pöörab paljud ikoonid negatiivi ja näeb väheke pehmelt öeldes ebatavaline välja. Dark Mode on aga silma- ja akusõbralik ning meeldib kõigile neile, kes tahavad musta taustaga valgete tähtedega menüüsid. Osad äpid, näiteks Facebook ja Instagram ka toetavad seda. Äpid on niimoodi hämaras paremini loetavamad ja silmasõbralikumad.

Geekbenchi jõudlustest parandas tarkvarauuendusega aga taas Honor 20 tulemust. Selle järgi on telefon isegi kiiremaks aja jooksul läinud - 2442 punkti detsembris mõõdetud 2374 asemel.

Välimuse osas näitab nutitelefon mõnesid esimesi kulumise märke. Kaitsekile, mis kohe alguses ekraanile kleebitud oli, hakkab ülaservast ja ülanurkadest juba natuke narmendama. Must kõrgläikega serv on üldiselt siiski üsna hästi oma kaubanduslikku välimust säilitanud, kuid üksikud kriimud juba on. Nurkadesse tekivad need üsna kergelt.

Sõrmejäljelugeja on üks parimatest, mida viimasel ajal kasutatud. Aina rohkem hakkab tunduma, et sisselülitusnupu sisse, nagu kunagi oli see Sony telefonidel, on sõrmejäljeskanneri peitmine kõige loogilisem. Alati haarab näpp telefoni võttes sisselülitusnupu järele ja hea on, kui siis kohe ka mobiili sisse saab. Näotuvastus ja ekraani PIN-id on juba teisejärgulised.