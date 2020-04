Prestigio puutetundliku pinnaga puuteplaat-klaviatuur võitis Red Dot´i neli disainiauhinda

Prestigio Click&Touch Keyboard, mida ka Arvutimaailm on testinud, krabas neli Red Dot´i disainiauhinda selleaastasel disainikonkursil. Prestigio puuteplaadina töötav klaviatuur Click&Touch on juhtmevaba klahvistik, mille klahvipind töötab samal ajal ka puutetundliku pinnnana. See teab seadmest ideaalse lisa nii arvutile kui ka näiteks kodusele nutitelerile või tahvelarvutile. Eraldi hiirt pole kompaktse Bluetooth-klaviatuuriga vaja.

Prestigio sai Red Dot´i auhinnad neljas kategoorias:

Arvutid ja infotehnoloogia

TV ja kodune meelelahutus

nutikas toode (TV ja kodune meelelahutus)

innovaatiline toode (arvutid ja infotehnoloogia).

Click&Touch´i puhul mainiti selle unikaalsusena omadust töötada ühes seadmes korraga nii hiire kui klaviatuurina.

2020. aastal osalesid Red Dot´i konkursil ettevõtted 60 riigist ja auhinnasaajateks esitati kokku 6500 toodet. Red Dot´i on välja antud juba 65 aastat parimatele tootedisainidele.Hinnatakse nii esteetikat, materjale, viimistlust, pinnastruktuuri, ergonoomiat ja funktsionaalsust.

Click & Touch aitab töötada mobiilsel töökohal kiiremini, kuna hiirt saab juhtida lihtsalt sõrmega üle klaviatuuri libistades.

Prestigio Click&Touch kasutab Valgevene idufirma Cleventura Touch on Keys tehnoloogiat. Klaviatuuri saab korraga ühendada kuni viie seadmega üle Bluetoothi, Type-C ja USB.