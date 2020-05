Abiks nutipildistajale: neli parimat äppi, mille abil oma mobiilifotod rahaks teha

Ilmselt pole Eesti inimesed tükk aega nii palju looduses käinud, kui praegusel kriisiajal, mil meelelahutusasutused on suletud ning tuleb järgida 2+2 reeglit. Päike on aina soojem ning loodus pakub iga päevaga rohkem avastamis- ja pildistamisrõõmu. Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma soovitab paremaid pilte proovida müüa ning reastas viis rakendust, mille kaudu võib just sinu pilt jõuda laia maailma.

“Rakendusi, mille kaudu enda tehtud fotosid müüa, on palju ning nende tingimused on erinevad. Kindlasti tasub kõigi tingimustega enne otsuse tegemist põhjalikult tutvuda – näiteks erineb juba komisjonitasu rakenduste lõikes palju,” selgitas Aasma. “Järgnevast valikust peaks aga igaüks leidma endale sobiva.

1. EyeEm

Tegemist on äpiga, mis koondab endas üle 25 miljoni fotograafi ning sadu miljoneid pilte. Konkurents on tihe ning komisjonitasu iga müüdud pildi pealt 50%, kuid vastavalt rakenduse müügihindadale saab pildi pealt teenida mitte vähem kui 10 dollarit.

“EyeEm on rohkemgi kui ainult müügiplatvorm – see koondab endas fotograafe üle maailma ning on justkui üks suur fotograafide foorum, kust saab ideid, inspiratsiooni ning nõuandeid, et enda pilte veelgi professionaalsemaks muuta,” ütles Aasma.

EyeEmis müüki pandud fotosid võib müüa mujalgi ning kuna tihti otsivad suurettevõtted spetsiifilisi fotosid, siis saab sealt valida ka fotomissioone ning minna tegema vastavatemaatilisi pilte.

2. Agora Images

Agora Images rakendus meelitab kasutajaid sellega, et ei võta vahendustasu ning kogu müügi eest saadud tulu võib endale jätta. Tasusüsteem on üles ehitatud erinevatele tasemetele ning mida kõrgem on su reiting, seda paremat hinda võid oma fotode eest küsida. Üht fotot võib müüa korduvalt ning sarnaselt eelmisele leiab ka sealt väljakutseid, kus tuntud firmad või brändid annavad ette teema ja nõudmised ning ostavad ära laekunud piltidest parimad.

“Tehnoloogia on mobiilifotograafias teinud viimase aastaga suure sammu edasi ning enam ei pea rahulduma maastikufotode tegemisega. Näiteks Samsungi selleaastane lipulaev S20 Ultra lubab kuni 100x suumimist, mis avardab pildistamise võimalusi tohutult,” ütles Aasma. “Tihti otsivad müügiplatvormide kliendid fotodelt erilist lähenemist ning seetõttu tasub oma loovus koostöös tehnikaga maksimaalselt proovile panna.”

3. Foap

Lihtne rakendus, kus piisab vaid konto tegemisest ning foto müügiks üles laadimisest. Eriliseks teeb rakenduse asjaolu, et iga pildi üles laadimisel tuleb hinnata viit teiste tehtud pilti. Sellise süsteemi kaudu tõusevad ka sinu pildid rohkem esile ning neil on parem potentsiaal müügiks minna. Komisjonitasu on 50%, minimaalne tasu ühe pildi eest on viis dollarit, aga kui sinu fotole paneb silma peale mõni suur ettevõte, on võimalik lihtsalt teenida ka sadu dollareid.

“Iga fotoäpi puhul tasub oma piltidele panna juurde võimalikult palju asjakohaseid silte, siis leitakse need otsingu kaudu paremini üles. Tasub mõelda ka sellistele märksõnadele, mida pildil otseselt näha ei ole, näiteks hommikune rabapilt võib olla kirjeldatud ka sõnadega rahu ja vaikus,” soovitas Aasma.

4. Scoopshot

Oluline erinevus selle rakenduse puhul on see, et igale pildile võid hinna ise määrata. Ettevõtted otsivad sellest rakendusest fotosid nime, asukoha või žanri järgi, seega on ka siin oluline kasutada täpseid kirjeldusi. Samuti toimuvad rakenduses igapäevased fotovõistlused, mille parimad saavad auhinnatud.

Eriliseks teeb Scoopshoti seegi, et tingimuste kohaselt tohib fotosid veebireklaamiks võtta tasuta, ent foto autorile tuleb maksta reklaamitulu iga pildi näitamise pealt veebis. Seega võib õnnestunud foto korral teenida terve varanduse.