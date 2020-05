Need on koroonakriisi ajal kõige enam ostetud telefonimudelid maailmas

2020. aasta esimeses kvartalis langesid erinevad riigid kogu maailmas järjest pandeemiakriisi ja sellest oli muidugi kõvasti mõjutatud ka mobiilimüük. Osad mudelid kadusid TOPist, osad tõusid uude edetabelisse. Võrreldes 2019. aasta algusega oligi pilt teine.

Esikohal troonib tootja, kelle platvormil on mudelivalik olnud alati üsna kitsas, mis tähendab, et kui sulle meeldib iPhone, siis ostad sa ühe vähestest mudelitest ning mudelite kaupa võrreldes on iPhone´id alati olnud väga hästi esindatud. Mõne teise tootja kümned erinevad Androidiga mudelid nii tippklassist, keskklassist, odavamast hinnaklassist, kestvustelefonide klassist jne lahjendavad iga üksiku mudeli müügiarvud kogumüügi edetabelis ära, seega võidutsevadki siiski ainult need tooted, mis mõeldud suurtele massidele ja mis on populaarsed näiteks sellistes suurriikides nagu Hiina ja India.

Apple konkureerib maailma populaarseimate mudelite edetabelis tihti just iseendaga. iPhone 11 võttis esikoha eelmise aasta võitjalt iPhone XR-ilt 19,5 miljoni jaanuarist märtsini müüdud eksemplariga vastavalt Omdia turu-uuringule 2020. aasta 1. kvartalis.

Kuigi üldiselt mobiilide müük võrreldes 2020. aasta sama perioodiga vähenes, õnnestus Apple’il iPhone 11 müüa kvartalis ligi 6 miljonit rohkem, kui kõige müüdumat mudelit iPhone XR-i eelmisel aastal samal ajal.

Samsungi populaarne mudel Galaxy A51 on teisel kohal 6,8 miljoniga. See nutitelefon vahetas välja eelmise populaarseima Samsungi mudeli Galaxy J4 Plus ja müüs sellest isegi pisut paremini.

Nagu juba kirjutasime, on selle aasta megaüllataja Xiaomi - seda ka kõige müüduimate telefonimudelite edetabelis. Xiaomi’ Redmi Note 8 ja Redmi Note 8 Pro hõivasid kolmanda ja neljanda koha vastavalt 6,6 miljoni ja 6,1 miljoni ühikuga. Nii kõrgele tõusid Xiaomi telefonimudelid esimest korda ja oma osa selles oli ka hea minek üheaegselt nii Aasias kui Euroopas.

5G telefonidest oli esimeses kvartalis kõige populaarsem Galaxy S20+ 5G. Teisel ja kolmandal kohal olid Huawei Mate 30 5G ja Mate 30 Pro 5G, mida meil ei müüda. Huawei tõusis nii kõrgele valdavalt Hiina müügiga, läänemaailmas tal USA sanktsioonide tõttu nii hästi ei läinud.



TOP 10 enimmüüdud mobiilimudelit 2020. aasta 1. kvartalis.

Andmed on pärit Omdia uuringust "Smartphone Model Market Tracker Q1’20".