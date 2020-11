Maskid, mis aitavad

(Sisuturundus)

Viiruste hooajal aitab igasugune mask rohkem või vähem, nende kaitsevõime on erinev. Kui korralikult kanda kirurgilist (seda "helesinist") maski, siis ka sellest on palju kasu, sest peab kahes suunas kinni vedelikutilgakesed, millega koos viiruseosakesed levivadki.

Haiglates ja drive-in koroonaproovi tegema minnes näeme me aga otseselt nakkusohtlikes kohtades meditsiinitöötajatel veidi teistsuguseid maske - respiraatoreid, mis mõeldud tõhusamalt ka väga peeneid osakesi kinni pidama.

Respiraatormaskid on kallimad, kuid neid on pikemat aega kasutades mugavam kanda, õigesti paika sätitud mask ei aja prille uduseks ja ka hingata on kergem. Respiraatormaskidest on olnud pikemalt juttu siin:

Mis on mis?

Standardile N100 vastav on kõige karmim mask, peab kinni 99% üle 0,3 mikromeetri suurustest osakestest. Euroopa tähis, mis sellele standardile vastab, on FFP3. Neid maske kasutavad professionaalid, tavakasutaja jaoks on neid keeruline poest leida ja igapäevaseks kasutamiseks on need üsna kallid.

FFP2 ehk N95 ehk KN95 ehk KF94 on levinud respiraatormask viiruste vastu. See peab kinni kuni 94% (FFP2) või kuni 95% (N95, KN95) osakestest, istub respiraatorina tihedamalt paigas ja lekib vähem.

FFP1 on enamasti tavaliste laiatarbe- ja kirurgiliste maskide kinnipidamisvõime - kuni 80% peenosakestest.

