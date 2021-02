Veebruaris kõik on uus: viis värsket asja, mida enne kevadet vaja

(Sisuturundus)

Veebruaris tuleb veel alla -20 kraadi külma, kuid kevad pole enam kaugel. Mõned aiapidajad hakkavad valmistuma roheliseks ajaks ning vaja on juba taimekasvatuslampe. Lisaks peab pimedas kuurist taskulambiga kütet juurde tooma, kui viimased pakaselised päevad saabuvad. Siin on Gearbesti viis soovitust uudistoodetest, mille saab pealegi praegu kätte uue asja soodushinnaga.

Stiilne roosa soojendav lauapuhur

Puhur Mini Pig (hind 26,25 eurot, -7%, uudistoode) on keraamilise kattega kütteelemendiga, seega pole ohtu tolmust süttimiseks või kõrbelõhnaliseks kütmiseks. Sooja hakkab tulema juba kolme sekundi pärast. Soojendaja on vaikne ning sobib ka lauale.

Võimas taskulamp Glare Search Light

Glare Search Light taskulamp (hind 24,56 eurot, -13%) on veekindel (IP6X), võimsa reflektoriga ja valgustab kuni 1500 meetri kaugusele. USB-st saab akut laadida ja taskulamp ise võib olla akupangaks nutiseadmetele. Kaasas on kolmjalg ning USB kaabel laadimiseks.

Utorch GR0012 300W LED taimekasvatuslamp

Veebruaris pannakse esimesed seemned mulda ja et taimed veebruari napis valguses liiga pikaks ei veniks, tasub kasutada 300 W LEDidega taimekasvatuslampi (39 eurot, -30%). Selle spekter on reguleeritud spetsiaalselt taimedele ning ei kiirga rohelist, mida taimelehed niikuinii tagasi peegeldavad. Mõned LED-id paistavad küll tuhmid, kuid need on inimsilmale mittetajutaval lainepikkusel, valgustades taimi infrapunakiirgusega.

Võimas 800 W kogu spektri taimelamp

Kui otsid eriti võimsat taimelampi kiirelt istikute kasvatamiseks kevadise istutamise jaoks, siis 800 W täisspektri taimelamp (25,41 eurot, -25%) on mõistlik valik. Sellel on olemas laekinnitused, seinakinnitused ja IP66 veekindlus.

Päikesepaneeliga toitevaba valvekaamera

Uus infrapunavalgustusega ja päikesepaneeliga IP kaamera (hind 78 eurot, -28%) sobib paigaldamiseks sinna, kuhu elektritoidet on keeruline vedada. Samuti sobib see ajutistesse kohtadesse paigaldamiseks, kus on WiFi levi. 2 MP sensoriga kaamera reageerib liikumisele, selle kaudu saab kõlari ja mikrofoniga kahepoolselt suhelda ning mobiilile alarmiteateid tellida.

Korpus on IP65 standardile vastavalt veekindel, kaamera toetab Alexa ja Google Assistanti hääljuhtimist.

Kui pimedal ajal päikesepatarei ei toida piisavalt, saab 12 V laadijaga täis laadida kaamera enda akupanga. 6400 mAh akupank hoiab seadme töös 3-4 kuud.