Honor vabaneb USA piirangutest ja saab oma uutes telefonides Google´i teenused tagasi

Tundub, et Huawei kunagise sõsarbrändi Honor müük on end õigustanud. USA kaubandussanktsioonide tõttu näiteks Google´i teenustest ilma jäänud telefonid enam nii hästi läänes kaubaks ei läinud ja Huawei on teinud sellepärast läbi tohutu kukkumise turul. Honor aga müüdi Huawei poolt maha Hiina firmade konsortsiumile ning esimesed märgid näitavad nüüd, et see bränd tõuseb edukalt püsti ja saab kõik Google´i teenused oma järgmises, Honor 50 seerias. Lisaks on Honor uuendanud oma sidemeid Qualcommi ja teiste komponenditootjatega.

Honor Germany säutsus Twitteris vastuseks ühe jälgija küsimusele, et jah, uus Honor 50 seeria tuleb ametlikult Google´i teenuste toega. Praeguseks on see säuts küll maha võetud.

Kuid uudis on jõudnud juba levida Indiast USA-ni, kus on tehnoloogiaportaalid sellest kirjutanud.

Honor 50 saab esimeste seas uue Qualcomm Snapdragon 778G 5G kiibistiku, Honor 50 Pro aga Snapdragon 888. Seeria esitlus toimub Hiinas juunis, uute mudelitega plaanib tootja siseneda suurelt ka Euroopa turule. Honori telefonide müük jätkub ka Eestis, aga millal uus seeria siia jõuab, pole veel teada.

Pildil on vanem mudel, Honor 9X Pro.