Väljapressimistarkvara Qlocker ohvriks langenud QNAPi kasutajad saavad andmetaastamise rakenduse

Umbes umbes kuu aega tagasi tagasi ründasid häkkerid mõnesid QNAP-i NAS-servereid ja nendes käivitati lunaraha nõudev pahavara Qlocker. See krüpteerib serveris olevad andmed ja annab juhised lunaraha maksmiseks. Kui esialgu küsiti 0,01 bitcoinit, siis peale selle maksmist küsiti veel 0,02 bitcoinit juurde, et ohver saaks andmete taastamiseks salasõna. Selleks, et oma andmetest tulevikus mitte jäädavalt ilma jääda, pakub QNAP nüüd kasutajatele ise tasuta lahendust andmete kättesaamiseks.

Uus QNAPi serverirakenduste hulka täna lisandunud tarkvara QRescue on mõeldud andmete taastamiseks serverites, mida Qlocker mõjutas. See koosneb kahest osast:

PhotoRec (avatud lähtekoodiga projekt / GNU General Public License / Projekti link) - failide taastamistarkvara, mis taatsab failid kõvaketastelt ja CD-ROM-idelt, samuti kõik kadunud / kustutatud pildid salvestusmeedialt

(avatud lähtekoodiga projekt / GNU General Public License / Projekti link) - failide taastamistarkvara, mis taatsab failid kõvaketastelt ja CD-ROM-idelt, samuti kõik kadunud / kustutatud pildid salvestusmeedialt QRescue (QNAP-i tehtud) - skript, mis taastab failistruktuuri krüpteeritud .7z failidest ja PhotoRec-i failidest.

Programm on saadaval tänasest ja seda haldab QNAPi Taiwani tehnilise toe meeskond.

Serveritootja saadab või juba saatis täna välja e-kirjad neile kasutajatele, keda Qlocker teadaolevalt mõjutas. Kirjas antakse juhend tööriista paigaldamiseks, et krüpteeritud failid tagasi saada.

Täpsemad juhised leiab siit: https://www.qnap.com/static/landing/2021/qlocker/qrescue/en/.

Vaja võib minna ka tühja piisava mahuga (1,5-2 korda salvestatud andmete mahust) välist kõvaketast, millele taastamine teha.

Kuna 0,01 bitcoini hind on ligi 333 eurot, siis paljudele ettevõtetele tundus see piisavalt väikese summana, et lunarahanõudjatele ära maksta oma andmete tagasi saamiseks. Lisaks nõudsid küberkurjategijad aga peale selle summa maksmist ohvritelt veel 0,02 BTC ehk kokku juba 998 eurot (praeguse kursiga) ning isegi see maksti paljude ettevõtete poolt ära. Kui lunarahanõudjate bitcoini arvetele oli kogunenud ligi 350 000 dollarit, suleti lunaraha nõudmise saidid ja lukustatud NAS serveriga kliendid jäid üksi - neil polnud võimalik enam kuhugi lunaraha maksta ega juhiseid saada. Siiski polnud .7z failide parooliga krüpteerimine väga tugev ning uue QRescue rakendusega peaks saama oma andmed kõik tasuta tagasi, kuid see võib võtta palju aega olenevalt andmemahust.