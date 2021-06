iCare - maailma väikseim südametester ootab ühisrahastuses toetust

Lihtsaid elektrokardiogrammi seadmeid, mida saab ühendada oma mobiiliga, on välja mõeldud Eestiski. Samuti on mõned nutikellad selle võimalusega varustatud. Kuid täpsema tulemuse annavad ikkagi eraldi seadmed, mida saab ühendada nutiseadme tarkvaraga. iCare ongi üks selline lahendus, mis otsib praegu ühisrahastusest tuge. Siiamaani on kogutud 488 tuhat eurot.

Seade loeb kokku viisteist erinevat bioloogilist näitajat, sealhulgas vererõhk, elektrokardiogramm, vere hapnikusisaldus jne.

Seadme kasutamine on lihtne. kahe anduripinnaga kahe nööbi suurune akuga seade (kestab 180 päeva) tuleb kätte võtta ja kahe pöidlaga kinni hoida. Aparaat registreerib näidud 60 sekundi jooksul ja saadab nutitelefoni.

Vaata töötamist lähemalt siit:



Viirusehooaja ajal sai oluliseks ka põdejate või põdenute vere hapnikutaseme kontroll, mis peaks olema 95-100 protsenti. Kui langeb alla 95%, siis peaks juba muret tundma. Aparaadi tarkvara nutiseadmes aitabki tulemusi tõlgendada ja soovitada, mida edasi vaja teha kuni arsti poole pöördumise range soovituseni välja.

Seade hoiatab ka liiga kõrge vererõhu, südame arütmia ja muude tervisehädade eest.

Paljud neist mõõdetud näitajatest on juba olemas ka nutikellades, kuid kõigi 15 näitaja üheskoos analüüsimine ja soovituste jagamine on ilmselt selle seadme suurim pluss. Andurite täpsus on ka ilmselt parem, kui kellal, sest kahe pöidlaga hoitav andus saab mõõta ka näiteks keha elektritakistust ja muid parameetreid, mida eraldi andurid saavad kombineerida ja selle põhjal vastavate algoritmidega täpsema tulemuse välja arvutama.

Trenni tõhusust saab näiteks hinnata, mõõtes iCare´iga enne ja pärast trenni ning võrreldes näitude erinevust.

Samuti oskab iCare näitude põhjal ka menüüd ja toitumist soovitada.

Seadmel on vasaku sõrme pöidla alla käiv optiline moodul, mis analüüsib rohkem südame tööd ning meditsiinilisest metallist kontaktiandur parema sõrme pöidla all, mis elektrijuhtivuse järgi määrab erinevaid organismi olekuid.

Vaata lähemalt siit Indiegogo lehelt. Seade maksab ligi 100 dollarit ning jõuab tellijateni augustis.