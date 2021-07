Dokobit pakub esimesena Baltikumis digiallkirjade kvalifitseeritud valideerimisteenust

Digiallkirjastamisteenuse osutaja Dokobit on esimene Baltikumis ja üks esimestest kogu maailmas, kes pakub digiallkirjade kvalifitseeritud valideerimisteenust. See lubab nii ettevõtetel kui ka füüsilistel isikutel kontrollida, et osapoolte digiallkirjad ning e-templid on kehtivad.

eIDAS määruse järgi on valideerimine digiallkirjade ja -templite juurde kuuluv täiendteenus, mis võimaldab kontrollida, kas allkiri või tempel oli alates loomise hetkest kuni valideerimishetkeni kehtiv. Valideerimine on vajalik, et lisaks digiallkirjade ja e-templite kehtivusele saaks hinnata ka digiallkirjastatud või e-tembeldatud dokumentide originaalile vastavust.

Digiallkirjad ja e-templid võivad olla kehtetud või kaotada oma kehtivuse aja jooksul erinevatel põhjustel. Näiteks võib allkirjastamise või tembeldamise hetkeks olla kvalifitseeritud sertifikaat tühistatud või aegunud; allkiri või tempel võib olla väljastatud mittekvalifitseeritud sertifikaadiga; allkirjale või templile võib olla lisatud mittekvalifitseeritud ajatempel; dokumenti võib olla pärast allkirjastamist või tembeldamist muudetud jne.

Hetkel pakuvad digiallkirjade ja e-templite kvalifitseeritud valideerimisteenust üksikud ettevõtted. Kvalifitseeritud teenusepakkujad on need, kes valideerivad kõiki Euroopa Liidus väljastatud kvalifitseeritud digiallkirjade, e-templite ja ajatemplite sertifikaate, tegutsevad Euroopa Liidus ning kuuluvad Euroopa Komisjoni loodud usaldusnimekirja. Mittekvalifitseeritud teenusepakkujad ei ole kohustatud valideerima kõikide kvalifitseeritud teenusepakkujate väljastatud sertifikaate. Dokobit läbis eraldiseisva auditi, mille tulemusena omistati neile digiallkirjade ja e-templite valideerimise kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja staatus. Teisisõnu on Dokobitil nüüd võimalik kontrollida ja kinnitada digiallkirjade ja e-templite kehtivust.

„Digiallkirjastamine kasvab hoogsalt kogu Euroopas ning seetõttu muutub ka valideerimine aina olulisemaks teenuseks, millega kontrollida e-allkirjaga või e-templiga dokumente. Oluline on, et valideerimisel tuleks usaldada ainult kvalifitseeritud teenusepakkujaid, kes vastavad eIDASe ja ETSI rangetele nõuetele ning keda auditeeritakse regulaarselt," ütles Dokobiti esindaja Eestis Katri Lindau.

Kasutaja saab valida erinevate vastutuskindlustustasemete vahel. Vastutuskindlustustase sätestab, mis ulatuses on Dokobit kohustatud vajadusel kasutajale hüvitist tasuma, kui valideerimisraportis esitatakse ekslikku infot. Põhivastutuskindlustuse taseme valimine on soovitatav dokumentide puhul, mille sisuline väärtus on vähem kui 100 eurot, ning sel juhul on Dokobiti vastutus kuni 100 eurot iga valideerimisraporti kohta. See tagab kasutajale vähima vajaliku kindlustatuse ning on parim valik olukordades, kus allkirjade kehtivus tõenäoliselt ei tekita vaidlusi. Täiustatud tasemel vastutuskindlustuse valimine on soovitatav dokumentide puhul, mille sisuline väärtus ulatub 10 000 euroni ning sobib seega olukordades, kus dokumendi sisu on suurema väärtusega. Kui ka see ei ole piisav, siis on eraldi kokkuleppega võimalik kasutada ka preemium kindlustusvastutustasemel valideerimist, mille puhul ulatub kindlustuskaitse 100 000 euroni.