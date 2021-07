Tarkvarauuendus paneb Samsungi 5G telefonid Telia 5G võrgus tööle

Alates sellest nädalast hakkavad erinevad Samsungi 5G telefonid saama järk-järgult tarkvarauuendusi, mis paneb need mudelid esmakordselt Eestis kasutama Telia 5G võrku.

Esimesena ehk juuli viimasel nädalal jõuab nimetatud tarkvarauuendus Samsung Galaxy S21 5G mudeliteni. Note 20 mudeliteni jõuab uuendus augusti teises pooles ning Galaxy S20 ja erinevad 5G võimekusega Samsung Galaxy A-seeria mudelid saavad uuenduse sügise jooksul.

Telia Eesti erakliendiüksuse juhi Kristjan Viilmanni sõnul tähistab 5G võrgu toe jõudmine Samsungi 5G telefonideni ühtlasi seda, et peagi saab kõiki Telia poolt müüdavaid eri tootjate 5G mudeleid kasutada Telia 5G võrgus.

"Viimase üheksa kuuga oleme koostöös erinevate telefonitootjatega suutnud saada sisuliselt kõigile enda poolt müüdavatele 5G telefonidele Telia 5G võrgu toe. Positiivne on see, et 5G tehnoloogia vastu näitavad suurt huvi üles nii olemasolevad kui uued kliendid. Kuna ka Telia 5G leviala laieneb pidevalt, saavad hetkel meie 5G tehnoloogiat kasutada juba kümned tuhanded kliendid,“ lisas Viilmann.

5G võrgu kasutamiseks peab olema klientidel lisaks 5G telefonile ka Telia vastava mahuga mobiilipakett. Eraklientidele pakub ettevõte hetkel 20 GB, 40 GB ja piiramatu mahuga Mobiilse Elu pakette, äriklientidele aga 28 GB, 56 GB ja piiramatu mahuga Mobiilse Äri pakette. Kõigi nimetatud pakettide kasutajatele on Telia poolt vaikimisi avatud 5G võrgu võimekus.

Telia on avanud Eestis juba enam kui 70 5G tugijaama, mis asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viimsis, Rakveres, Saugas, Jüris, Lool, Kärdlas, Kuressaares, Sakus, Lohusuus ja Kauksis ning Sillamäel.

Selle, kas kliendi telefon kasutab parasjagu 5G võrku, tunneb ära telefoni ekraani ülaservas kuvatava 5G ikooni järgi.