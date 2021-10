Xiaomi sai valmis oma nutiprillid

Peale Google Glassi nišši hääbumist on tasapisi hakanud teisedki virtuaalmaailma prille uuesti välja tooma. Nende seas on nüüd ka Xiaomi.

Nutikaid prille tutvustas sel aastal Rokid Air (liitreaalsusprillid) ja ligi kuu aega tagasi kuulutas Facebook koostöös Ray-baniga, et teevad oma nutiprillid. Muidu on aga selles valdkonnas valitsenud vaikelu, mida seekord asub lõhkuma Xiaomi oma Smart Glasses nutiprillidega.

Xiaomi nutikad prillid ühendavad pildikaamera ja andurid MicroLED ekraani kasutavateks prillideks, kus optilise lainejuhttehnoloogiaga saab vaadata kas prilliklaasidest läbi ümbritsevat maailma või kuvatakse silme ette mõni tehislik kujund.

Prillid kaaluvad 51 grammi, kuvavad sõnumeid ja märguandeid, helistavad, navigeerivad, jäädvustavad fotosid ning tõlgivad suuremaid keeli otse silme ees prilliklaasil.

Nagu OLED-id, on ka MicroLED-i pikslid igaüks eraldi valgustatud. Kuid MicroLED-idel on suurem pikslitihedus ja pikem eluiga ning lihtsam struktuur. See võimaldab teha kompaktsema ekraani ja kergema seadme.

Seadmel on väike ekraani juhtkiip, mille mõõtmed on vaid 2,4 mm x 2,02 mm. Mikroskoobi all on ekraan ligikaudu riisitera suurune, üksikute pikslite suurus on 4 μm - see võimaldab ekraani ideaalselt klaasi raami sisse mahutada. Et võimaldada piisaval valgusel läbida keerulisi optilisi struktuure enne silma jõudmist isegi karmi otsese päikesevalguse käes, valiti tõhusam ühevärviline ekraanilahendus, mis suudab saavutada 2 miljoni nitise tippheleduse.

Kasutades optilist lainejuhttehnoloogiat, mis murrab valgust 180° nurga all, edastab MicroLED-ekraan täpselt pildi inimsilmale läbi optilise lainejuhi ehk läbi läätse mikroskoopilise võrestiku.

Läätse sisepinnale tehtud võrestruktuur võimaldab valgusel murduda, et seda saaks suunata ohutult otse silma. Murdumisprotsess tähendab tegelikult lugematuid kordi valguskiirte peegeldumisi, võimaldades inimsilmal näha selget pilti läbi klaasi paistva "päris" maailma peal ja suurendades oluliselt selgust kandmise ajal. Seda kõike tehakse ühe läätsega mitmekordsete läätsesüsteemide ja peeglisüsteemide asemel. Optiline lainejuhtimise tehnoloogia vähendab oluliselt seadme suurust ja kaalu ning nutiklaasid on üsna lähedased tavaliselt prilliklaaside omadustele.

Xiaomi nutikad prillid sisaldavad kokku 497 komponenti, sealhulgas miniandureid ja kommunikatsioonimooduleid. See pole mobiili teine ​​ekraan, vaid iseseisev nutiterminal. Lisaks põhiteadetele, kõnede kuvamisele jne saab see iseseisvalt täita ka selliseid funktsioone nagu navigeerimine, fotode tegemine, teleprompter ning reaalajas teksti ja fotode tõlkimine jne.

Prillidel on 5 MP kaamera, millega saab pildistada ja fotodelt teksti tõlkida. Kasutades sisseehitatud mikrofoni ja patenteeritud tõlkealgoritmi, suudab Xiaomi Smart Glasses reaalajas tõlkida heli tekstiks, mis on nähtav justnagu subntiitritena prilliekraanil.

Nutiseade on varustatud neljatuumalise ARM protsessoriga, akuga, puuteplaadiga, WiFi/Bluetoothi moodulitega, Androidi operatsioonisüsteemiga jm.

Ekraani suurus on 2,4 mm x 2,02 mm ja pilt kuvatakse umbes nii, nagu ülaloleval pildil - ühevärviliselt.

Kas Xiaomi prillid müügile tulevad või millal see võib juhtuda, pole veel teada.