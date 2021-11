Veel suurem: Samsungi järgmine mobiilikaamera sensor võibki tulla 600 MP

Umbes aasta tagasi hakati rääkima Samsungi spetsiaalsest 600 MP kaamerasensorist, millest vahepeal palju rohkem kuulda polnud. Sel sügisel tuli hoopis välja 200 MP sensor, mida järgmisel aastal parimates kaameratelefonides näha võime. Kuid ka 600 MP on endiselt plaanis, selgus Samsungi esitlusel, mis toimus hiljuti mobiilitootja TECNO veebinaril. Sealt on pärit ka avapildil olev slaid.

Uut tüüpi ISOCELL tehnoloogiaga sensorid pole mõeldud mitte seinasuuruste plakatite väljatrükiks ja hiiglaslike pildifailide saamiseks, vaid mobiilides käivad asjad pisut teisiti, kui ajalooliselt digikaamerates on olnud. Nimelt annavad rohkem piksleid üliminiatuurse optika kaudu pildistades rohkem infot pildistatava kohta ja hämaras näiteks saab niimoodi hulga paremini müra eemaldada, kui üks lõplik pildipiksel pannakse kokku hulgast sensori pikslite grupi salvestatud pildi-infost. Kui hämaras teeb kaamera ühe pildi jaoks terve seeria pilte, siis masinõppe ja tehisintellektiga osatakse seda suurt infohulka analüüsida ja mürapikslite seast vajalik info välja sõeluda. Samuti saab niimoodi pilti teravamaks ja videot paremini stabiliseerida.

Nüüd, kui on kasutada kolossaalne hulk pildi-infot (600 MP), on vaja vaid tohutut arvutusvõimsust, et sellest hulgast infost pildiks vajalikud andmed välja sõeluda. Mobiiliprotsessorid on juba piisavalt võimsad küll, et sellega hakkama saada, samuti on nutitelefonides olemas riistvaraline närvivõrguarvutuste ja pilditöötluse tugi.

Paraku võtab selline megasensor üsna palju ruumi. Samsungi slaidil hinnatakse, et vaja läheb ligi 12% keskmise mobiili ruumalast, et uus sensor ära mahutada. ISOCELL aga lubab meeletu pikslite arvuga kaamera teha tunduvalt õhemaks, nii et kaameraplokk poleks mobiili tagaküljel kõrgelt väljaulatuv.

Mobiili pakus peaks jääma 600 MP kaameraga vaid 8,8 mm piiresse.

Samsung peab uut hiigelsensorit, mis on peaaegu tollise diagonaaliga, inimsilma kõige täpsemini jäljendavaks. Inimsilma pikslite arv on muuseas ka välja arvutatud - see on 576 megapikslit.