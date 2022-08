SONOS Ray on ribakõlar, mis tõstetakse teleka ette telerilauale ja ühendatakse optilise kaabli abil telekaga. LAN võrgupesa ja WiFi ühendus on ka, sest see on ju Multiroom kõlar. Seega moodsas kodus on see kõlar kogu helisüsteem, mida vaja. Kuid paar asja on siiski puudu, võib klassikalise kõlari huviline täheldada.

Jah, see pole Bluetooth-kõlar. Samuti pole see ka 3,5 mm pulkpistikuga ühendatav mõne (iidse) plaadimängija või muusikakeskusega. Aga kuulge - moodne elu käib ju üle striimi! Ja kui ei striimi, siis vaadatakse nutitelerit, mis on Ray-ga valguskaabli abil ühendatud.

Seega kõik vajalik ongi justkui olemas. Tuleb võtta SONOSe äpp, ühendada kõlar ja siis saab mängida üle WiFi kõlarisse nii muusikat kõigist nutiseadmetest, kõigist levinud striiminguteenustest, mida SONOS toetab (Spotify, TuneIn, last.fm, Soundcloud jne jne, neid teenuseid on kümneid, kui mitte sadu) ja põhimõtteliselt oledki kõlari peremees ja mängid sealt, mida iganes tahad. Vaid plaadimängijat ja muusikakeskust ei saa lasta. Aga kas on vaja?

Kõlar muide töötab ka äratuskellana - äpist saab panna selle ettenähtud kellaajal ja nädalapäeval midagi ettenähtut mängima.

Nii nagu hiljuti testitud SONOS One SL-iga, nii pole ka see kõlar Google Home´iga ühilduv. Eesti ei kuulu piirkondade hulka, mida toetatakse. Mis teha.

Ribakõlar on stereo. Teleka ette pannes saab selle siduda telekapuldiga. Kolmest puldist ühe tundis Ray kohe ära, teised kaks polnud heli juhtimiseks kõlbulikud. Äpist saab õpetada kõlari helivaljuse nuppe tundma - vajutada tuleb puldil nuppu ja kõlarile on siis selle tähendus selge.

Optilise ühendusega on teleka ajaline viide pea olematu. Lisaks saab muide SONOS Ray abil saata teleka hääle ka teistesse SONOSe kõlaritesse - see on mugav lisa, kui tahad näiteks telekat teises toas kuulata. Tegemist on Multiroom süsteemiga ja kõik SONOSe kõlarid võivad mängida sama heli. Kui teised kõlarid on kuuldeulatuses, siis tekib ainult kerge kaja.

Basse on, helivaljust ka, kvaliteet on enamasti parem, kui teleka enda sisseehitatud kõlakastides, kuid väliste suurte riiuli- või põrandakõlaritega see pisike karp muidugi ei võistle. Ühendada saab ka mõne mängukonsooli või mänguriarvutiga, kui sel on optiline väljund.

Mobiiliäpis on veel kaks huvitavat teleka heliseadet, dialoogi selguse suurendamine ja öörežiim. Midagi need helitämbris tõesti muudavad, kuid mitte palju.

Multiroom kõlaritest toetab äpp SONOSe enda kõlareid. Multiroom tähendab siin, et tõesti saab mängida kõigist kõlaritest sama, igast kõlarist eraldi või seadistada helivaljust ja tämbrit igas kõlaris omaette. Kogu kodune helijuhtimissüsteem on ühes äpis, kui muidugi kõik kõlarid on ka samalt tootjalt. Teiste tootjate mitte-SONOSe kõlareid SONOSe äpp ei näita.

Kui kasutusel on Apple´i seade, siis lisandub SONOSe kõlarile tugi ruumiakustika seadistamisega - iPhone´i või iPadi mikrofonist kuulatakse ja selle järgi seadistatakse kõlari tämber parimaks. Ray ise mikrofoni ei oma ja seega ei saa ka sellega mobiilikõnesid teha.

SONOS soovitab seda ribakõlarit kuni 55-tollistele teleritele, kuid mis vahet seal on, jääb natuke hämaraks. Kõlar on lühike ja näiteks 46-tollise telekaga mängis ka päris hästi. Suurematega võib ehk stereoefekt kitsaks jääda, sest kõlari otsad on keset ekraani, aga muus osas saab teleri heli kuulata igal juhul.

PLUSSID

+ ribakõlar ja Multiroom kõlar kaks-ühes

+ vali ja telerist parema kvaliteediga heli

+ mobiilist juhitav, kuid peal on ka puutetundlikud juhtnupud

MIINUSED

- pole Bluetoothi ega 3,5 mm pesa

- SONOSe äpp toetab vaid SONOSe kõlareid, teiste tootjate tooteid ei saa Multiroomiga ühendada

- häälkäsklused Eesti regioonis ei tööta, väidab äpp

TEHNILISED ANDMED

Ribakõlar SONOS Ray

Hind: ca 300 eurot

Võimendi: neli D-klassi võimendit

Kõlarielemendid: 2 bassielementi, 2 kõrgsageduselementi, stereo

Traadita ühendus: 2,4 GHz WiFi 802.11/b/g/n

Optiline ühendus: valguskaabel

LAN võrk: 10/100 Mbit/s Ethernet

Juhtimine: äpp, infrapunapult, füüsilised nupud (puutetundlik pind kõlari peal)

Airplay tugi: AirPlay 2

Kaal: 1,95 kg