Novembris toimub Tartus juba viiendat aastat rahvusvaheline võistlus Telia Cyber Battle of Nordic-Baltics ja Kübernaaskel 2024 finaal, kus selgitatakse välja parimad noored, kes suudavad võidelda küberkurjategijatega.

Lähiregiooni suurima kübervõistluse finaali pääsevad osalema 14-25-aastased noored Eestist, Lätist, Leedust ja Põhjamaadest, kes on läbinud eelvooru. Eesti võistkondadele toimub see 14. septembril ning registreerumine on avatud kuni esmaspäeva, 9. septembrini. Võistkonnas võib olla 3-5 liiget. Et populariseerida küberharidust tüdrukute seas, pääsevad eelvoorust edasi eraldi finaali arvestusse viis parimat ainult tütarlastest koosnevat võistkonda.

Eelvoorus tuleb lahendada erinevaid ülesandeid ja mõistatusi, mille fookuses on reaalsest elust pärit kriisid ja olukorrad – digivõrkudesse tungimine, ründe avastamine ja ennetamine, viiruste ja pahavara analüüsimine, salakoodide lahti muukimine, maksimaalselt tugevaima salasõna koostamine jne.

Ürituse viienda sünnipäeva puhul antakse esmakordselt välja „Aasta Küberkool 2024“ tiitel. „Aasta Küberkool 2024“ võitja selgub eelvooru tulemuste põhjal kolmes kategoorias – põhikool, gümnaasium, kõrgkool. Koole tunnustatakse 1. novembril toimuval finaalüritusel, kus selguvad ka Põhja- ja Baltimaade parimad kübertalendid.

Võistluste peakorraldaja CTF Techi juhi Kätlin Koemetsa sõnul on haarava võistluse ja noorte innustamise kõrval väga oluline, et võistlused toimuvad tänu nii era- kui ka riigisektori küberturvalisuse eestvedajatele, arvamusliidrid, otsustajatele ja poliitikakujundajatele.

“Euroopa Komisjoni andmetel põhjustas 2020. aasta lõpus küberkuritegevus maailmamajandusele aastas kahju hinnanguliselt 5,5 triljonit eurot. See kolossaalne kahju, mida küberkuritegevus igaühele meist põhjustab, halvates elutähtsaid teenuseid elektrijaamadest kuni haiglateni, peabki meid kõiki mobiliseerima koostööks,“ rääkis Koemets.

„Me peame kindlasti jätkama ja laiendma ühiselt ette võetud missiooni ning innustama tüdrukuid ja poisse veel rohkem selle nimel, et nad tuleksid heade ehk eetiliste häkkerite poolele. Cyber Battle’i kasv ja Kübernaaskli koos toimumine näitab, et kasvamine Eesti oma sisevõistlusest suureks rahvusvaheliseks küberlahinguks, on liikumas õiges suunas,“ sõnas võistluse peakorraldaja CTF Techi juht Kätlin Koemets.

Viiendat aastat toimuva finaalvõistluse korraldaja on Eesti küberhariduse ettevõte CTF Tech ning NATO poolt tunnustatud Eesti küberkaitsefirma CybExer Technologies. Tänavune võistlus korraldatakse koostöös Telia Eesti, Tartu linnavalitsuse, Tartu Ülikooli, Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse ja Kübernaaskli eestvedajate CR 14, TalTechi ja veel mitmete partneritega era- ja riigisektorist.