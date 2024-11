Logitech tõi mõned kuud tagasi välja oma esimese töölauakombo Macile: klaviatuuri, hiire ja pehme randmetoe. Komplekti kuuluvad MX Keys S for Mac, MX Master 3S for Mac ja pehme randmetugi nimega MX Palm Rest (kõigile randmetele).

See kõik näeb tuttav välja ja kõlab tuttavalt - tõesti, neid klaviatuure-hiiri oleme juba testinud, kui neil polnud küljes lisandit for Mac. See lisand toob klaviatuurile väikesed muutused: olemas on Maci klahvid. Hiires mingit välist muutust silma ei torkagi, hiir nagu hiir ikka.

Muidugi töötavad klaviatuur ja hiir sama hästi ka PC-l, kuid mõistagi on mugavam seda kasutada Maciga. Või lausa mõlemaga? Sest nii nagu kirjutasime kunagi PC-le mõeldud MX Keys S-i juures, on ka see for Mac mudel võimeline töötama vaheldumisi kuni kolme seadme küljes, olgu need siis Mac, PC või hoopis Androidiga nutiseade mobiilist televiisorini välja.

Klahvid on kergelt pladisevad, pole vaisket tüüpi, kuid jäigemad ja kõrgemad kui tavalise sülearvuti klahvistik. See on nii hea kui halb - vajutada tuleb sügavamale, pladin on valöjem, kuid tunnetus ka parem, lähenedes natuke mehaanilisele klaviatuurile.

Üks kaval riugas PC kasutajale on mäki klaviatuuri juures muidugi see, et Delete klahvi paremal üleval nurgas pole. "Haa - seda ju polegi vaja!" hüüatavad mäkikasutajad seepeale võidurõõmsalt. Kui aga otsida, siis on Del klahv tegelikult olemas - kohe Enter klahvist paremal.

Muidugi on olemas Control, Option ja Command, Home ja End on aga noolekestega, jne. Maci-inimestele tuttav keskkond. Klaviatuuri taustvalgustus on ka, see töötab Logi Options+ tarkvarast seadistades kindla aja jooksul peale klahvivajutuste lakkamist. Ülemist nupurida saab ka seadistada sellest tarkvarast.

Logitechi uus Macile mõeldud MX Keys S klaviatuur ja MX Master 3S hiire kombo toob kasutajale täiendavat funktsionaalsust ja mugavust, mida Apple’i originaalseadmetel sageli napib. Nii klaviatuuril kui hiirel on spetsiaalne Maci paigutus ja viimistlus, mis sobivad ideaalselt kokku Space Gray tooniga seadmetega.

Peamised omadused

Sujuv ja täpne tippimine: MX Keys S klaviatuur pakub sujuvat ja täpset tippimiskogemust tänu sfääriliselt disainitud klahvidele, mis sobituvad hästi sõrmeotstele, vähendades eksimist tippimisel. Seda on tõepoolest näha, sest tähevigu tekib võrreldes tavalise sülearvutiklaviatuuriga palju vähem.

Kiire kerimine ja täpne sensor: MX Master 3S hiir on varustatud MagSpeed kerimisrattaga, mis võimaldab kerida kuni 1000 rida sekundis. Pöidla juures on veel horisontaalne kerimisratas. Lisaks on hiirel 8K DPI Darkfield andur, mis töötab igal pinnal, isegi klaasil, pakkudes täpset ja sujuvat liikumist. Siiski tundub natuke parem ja täpsem olevat liikumine spetsiaalsel hiirematil. Klaasil ajab ka asja ära, kuid hiir pole enam päris nii täpne.

Nutikad lühiteed ja automatiseerimine: Logi Options+ rakendus laseb kasutajatel luua ja jagada nutikaid kiirvalikuid, millega saab ühe vajutusega teha mitmeid toiminguid. See säästab aega ja lihtsustab tööd.

Targa taustvalgustuse süsteem: klaviatuur on varustatud anduritega, mis tuvastavad käte lähenemise ja lülitavad taustvalgustuse sisse ainult siis, kui seda tegelikult vaja on. See aitab säästa aku tööaega ja väldib liiga eredaid valgusallikaid hämaras ruumis. Taustvalgustuse heledust ja kestust saab samuti Logi Options+ rakenduse abil reguleerida.

Klaviatuuril on optimaalse nurga pakkumiseks sisse ehitatud tõstekiil, mis tagab loomulikuma randmeasendi, samas kui hiir on ehitatud nii, et see toetab kätt mugavalt ja ulatub isegi pöidla alla. Pöial saab alusel puhata, kuid ühtlasi on see alus ka allavajutatav nupp, nii nagu kirjutasime MX Master 3S hiire tutvustuses.

Kaasasolev randmetugi võib vajada veidi harjumist, kuid pakub pärast kohanemist vajalikku tuge, et vähendada randmete koormust. See on klaviatuurist erladiseisev, kuid kummine põhi hoiab seda üsna hästi laua küljes kinni.

Kestev aku ja keskkonnasõbralik materjal

MX Keys S klaviatuur on varustatud 1500 mAh akuga, mis suudab täislaetuna pakkuda taustvalgustusega 10 tööpäeva ja ilma valgustuseta kuni 5 kuud kasutusaega. Laadimine toimub USB-C pordi kaudu, mis muudab laadimise kiireks ja mugavaks. Ka hiir töötab laetava akuga, aga kui kaua kestab, pole tehnilistes andmetes kirjas (eeldatavasti sama kaua kui PC mudel).

Logitech on kokkuvõtteks teinud nüüd ka hea komplekti Maci kasutajatele, mida saab edukalt kasutada mitme seadmega korraga. Töötabn üle Bluetoothi ja laeb USB C-st, on õhuke ja sobib laual kasutamiseks, mitte reisiks (selle jaoks on reisikomplektid kergemad). Hiire ja klaviatuuri täpsus ja mugavus on muidugi Logitechi klassist ja selles pole palju midagi ette heita, vaid tarkvara on suur ja kohmakas, mis peab arvutis istuma, kui tahad oma seadmeid seadistada.

PLUSSID

+ Ühtne hea komplekt töölauale, sisaldab kõiki vajalikke Maci funktsioone

+ Saab ühendada kuni kolme seadmega korraga (nii klaviatuuri kui hiire)

+ Väga mugav, kiire ja lisanuppudega hiir

MIINUSED

- Randmetugi on klaviatuurist eraldi (samas on pluss, kui tahad seda klahvidest kaugemale nihutada)

- Kallis, nagu Apple´i ökosüsteemi käivad asjad ikka

LISAINFO:

Logitech (hind Eestis ca 219 eurot)