Google tõi välja Gemini Live: nüüd lihtsalt räägi telefoniga ja näita kaamerast asju

Tehnoloogiahiid Google tegi järjekordse sammu tehisaru arengus, tuues kasutajateni Gemini Live'i – uuendusliku funktsiooni, mis laseb pidada oma nutiseadmega loomulikku ja sujuvat häälvestlust.

Eriti hea on muidugi see, et Gemini Live mõistab endiselt ja räägib ka vastu eesti keelt ning selle võimekamad funktsioonid laienevad järk-järgult Androidi kasutajatele, olles juba olemas Google Pixel 9 ja Samsung Galaxy S25 seeriale.

Loomulik vestlus tehisaruga – näita ja küsi eesti keeles

Gemini Live tähendab reaalajas vestlust: sina küsid, telefon vastab. Ette saab Geminile anda nagu ikka faile ja pilte kaamerast, galeriist, telefonist ja Google Drive´ist, kuid Liv is saab jagada oma ekraanipilti ning kaamerapilti, mida tehisintellekt "näeb".

Enam pole vaja kohmakalt trükkida – piisab, kui alustad vestlust häälega, kasutades näiteks käsklust "Hey Google, let's talk Live". Gemini vastab samuti suuliselt, luues vaba ja loomuliku dialoogi.

Keelega on veel väike segadus. Mõnikord vastab eestikeelsele jutule ingliskeelne hääl, mõnikord muutub see eestikeelseks "Jüriks".

Saad Geminiga arutleda ideede üle ("Aita mul mõelda kingitust sõbrale, kellele on raske midagi leida"), paluda abi planeerimisel ("Koostame äriplaani uue projekti jaoks"), uurida sügavamalt huvipakkuvaid teemasid või isegi harjutada eelseisvaks oluliseks hetkeks, näiteks tööintervjuuks ("Harjutame läbi võimalikud küsimused ja vastused").

Oluline on, et saad vestlusesse igal hetkel sekkuda, täpsustada või teemat vahetada, just nagu räägiksid tavalise inimesega.

Gemini "näeb" maailma: reaalajas video ja ekraanijagamisega

Hiljuti käivitunud Google välja rullima veelgi muljetavaldavamaid Gemini Live´i võimekusi, mis põhinevad "Project Astra" tehnoloogial. Tehisaru suudab nüüd reaalajas "näha" seda, mida kuvab su telefoni ekraan või mida näeb selle kaamera.

Video URL

See avab täiesti uusi kasutusvõimalusi. Kujuta ette, et glasuurisid äsja savikausi ja pole kindel, mis värvi sellele valida – suuna lihtsalt telefonikaamera kausile ja küsi Geminilt reaalajas nõu.

Või kui oled hädas mõne rakenduse kasutamisega, saad jagada oma ekraanipilti ja paluda Geminil selgitada, mida edasi teha. Samuti saab Gemini analüüsida faile, pilte ja isegi YouTube'i videoid, millest soovid rohkem teada saada.

Kuid näiteks seinal rippuvat hiina hieroglüüfidega seinavaipa oskas Gemini lugeda, kuid jäi eesti keeles kordama, kas tahad midagi teada saada ka liniku disaini kohta? Lõpuks õnnestus inglise keeles siiski lasta Geminil tekst päris täpselt ära tõlkida koos selgitustega, eesti keeles sattus aga kunstmõistus tsüklisse, korrates üht ja sama küsimust edasi.

Seega vigu ikka esineb. Kui küsid mõnede tuntud inimeste, raamatute, homse ilma või pildile jäänud moosipurgi kohta, on vastused põhjalikud ja täpsed kuni selleni välja, kust seda moosipurki osta saab ning palju see kaalub.

Need uued, "nägevad" funktsioonid jõuavad kasutajateni järk-järgult, alustades Google One AI Premium tasulise paketi tellijatest ja teatud toetatud seadmetest (Pixel, S25, hiljem ka teised).

Kättesaadavus: kes ja kus saab kasutada?

Gemini Live´i põhifunktsionaalsus on kasutatav mõnedes (nimetatud) Androidi nutitelefonides ja tahvelarvutites Gemini mobiilirakenduse kaudu (või kui Gemini on seadistatud telefoni vaikeassistendiks).

Kasutamiseks on vajalik isiklik Google'i konto ja kasutaja peab olema vähemalt 18-aastane. Hetkel ei toimi Gemini Live veel veebirakenduses, Google Messages sõnumirakenduses ega töö- või koolikontodega.

Gemini saab nüüd ühendada ka oma Google Assistantiga, juhtides näiteks Google Home´i. Kuid esimesed katsed näitasid, et tehisaru saab kodustest asjadest natuke valesti aru ja hallutsineerib.

Kui toas näitas nutikodu termomeeter 18 kraadi, avastas Gemini, et näit on +20. Kui lasta elutoa laetuled põlema panna, teatab hääl entusiastlikult, et tuled on nüüd põlema süüdatud, aga tegelikult ei juhtu midagi.

Lõpuks siiski selgub, et osad lülitid ja tuled töötavad, osasid gemini veel ei tunne, ilmselt vajavad need kas ümber nimetamist või peab tehisaru veel veidi arenema.

Kuigi uued reaalajas video- ja ekraanijagamise funktsioonid võivad esialgu olla piiratud ligipääsuga, on Gemini assistent ise laialdaselt kättesaadav. Google'i enda Pixeli telefonide kasutajad kuuluvad esimeste hulka, kes saavad kõiki uusi võimalusi nautida. Samuti on Gemini juba vaikimisi assistendiks paljudel uutel Samsungi telefonidel.

Privaatsus ja andmekasutus

Nagu ikka tehisaru puhul, on oluline teada, kuidas sinu andmeid kasutatakse.

Kui sinu Gemini rakenduste tegevuste salvestamise seadistus on sisse lülitatud, salvestatakse sinu Live-vestluste transkriptsioonid Google'i kontole ja neid saab hiljem lugeda.

Tulevikus salvestatakse sinna ka heli-, video- ja ekraanijagamise sessioonid. Neid andmeid saad oma konto seadetes hallata ja kustutada.

Kaamera- või ekraanijagamise funktsiooni kasutades tuleb alati arvestada teiste inimeste privaatsusega ja küsida luba, kui plaanid neid vestlusesse kaasata.