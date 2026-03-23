Samsung teeb failijagamise Apple’i seadmetega lihtsamaks

Aastaid on Androidi ja Apple´i keskkondade vahel käinud vilgas suhtlus, kuid failide saatmine ühest leerist teise on sarnanenud pigem keerulisele diplomaatilisele operatsioonile: vaja on olnud kas pikki kaableid, kalleid "tõlketeenuseid" pilveplatvormide näol või ebamugavaid kolmanda osapoole rakendusi. Kuid nüüd on see aeg läbi – Samsung ehitas silla, mille kaudu saab faile lihtsalt liigutada.

Suur leppimine: AirDrop kohtub Quick Share´iga

Samsung teatas äsja, et nende värske Galaxy S26 seeria on saanud võimekuse suhelda otse oma igipõlise konkurendi Apple’i seadmetega. See tähendab, et Samsungi Quick Share´i funktsioon on saanud AirDropi toe.

„Aastaid on Samsungi ja Apple’i seadmete vaheline failide jagamine olnud paras peavalu. Kui varem on Samsungi ja Maci vahel tulnud kasutada pilveteenuseid, kaableid või kolmanda osapoole rakendusi, siis nüüd on see lõpuks muutumas,“ rääkis Samsung Eesti kommunikatsioonijuht Saskia Kivi.

See ei ole lihtsalt tarkvarauuendus, vaid tehnoloogiline "universaalne tõlkija". Kui varem rääkisid Apple ja Samsung justkui eri keeli, siis uus Quick Share'i täiendus õpetab Samsungi telefonile selgeks Apple’i murde.

Kuidas see töötab?

Paljude kasutajate jaoks on failide liigutamine eri operatsioonisüsteemide vahel olnud keeruline ja ebakindel. Uue lahendusega muutub see aga väga lihtsaks.

Samm-sammuline teejuht uude maailma nüeb välja selline:

Ava seaded. Navigeeri oma uues Galaxy S26 telefonis kiirjagamise (Quick Share) menüüsse. Aktiveeri sild. Lülita sisse uus ja kauaoodatud valik „Jaga Apple’i seadmetega“. Vali sisu. Otsi üles foto, video või mahukas dokument, mida soovid teele saata. Lennuta teele. Ava Quick Share ja sinu ekraanile ilmuvad läheduses olevad Apple’i seadmed (iPhone, iPad või Mac).

NB! Et operatsioon õnnestuks, peab Apple’i seadme omanik veenduma, et tema AirDrop on seadistatud valikule „Kõik“ (Everyone). Vastasel juhul jääb Samsungi "koputus" vastuseta.

Millal rõõmusõnum kohale jõuab?

Kuigi tänane kuupäev 23. märts tähistab funktsiooni ametlikku starti, algab teekond esmalt Samsungi kodumaalt Lõuna-Koreast. Sealt edasi hakkab uuendus lainetena levima üle maailma, jõudes peagi Euroopasse, Põhja-Ameerikasse ja mujale.

Esialgu on see eksklusiivne vaid värsketele Galaxy S26 seeria telefonidele. Samsung on aga andnud lootustandva lubaduse: uksed ei jää suletuks ka vanemate mudelite kasutajatele. Tugi tuuakse hiljem ka teistele mudelitele, mille täpsem ajakava tehakse teatavaks tulevikus, kinnitab ettevõte.

Miks see on oluline?

Eriti võidavad sellest uuendusest need n-ö "kahepaiksed" kasutajad, kes ei soovi end lukustada vaid ühte ökosüsteemi. Saskia Kivi märgib: „Eriti kasulik on see neile, kes kasutavad korraga nii Androidi telefoni kui ka Apple’i arvutit.“

See uuendus tähendab paljude ebamugavuste kadumist.

Hüvasti, juhtmed: enam ei pea otsima õiget üleminekut või kaablit, et puhkusepildid telefonist Maci tõsta.

Kiirus: failid liiguvad otse seadmest seadmesse, kasutamata aeglast interneti kaudu üleslaadimist pilve.

Vabadus: sa ei pea enam valima telefoni selle järgi, mis sülearvuti sul kodus on.

Kas tõesti ideaalne liit?

Samsungi samm on julge ja kasutajasõbralik. Kas nutisõjas on sõjakirves maha maetud ning suurimaks võitjaks osutub tavakasutaja? Kuigi täpsemad tehnilised detailid on veel osaliselt varjus, tõotab see muuta meie igapäevase digielu palju sujuvamaks.