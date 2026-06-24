(Sisuturundus)

Pinterest teatas, et investeerib aastaks 2031 Amazon Web Services'i (AWS) pilveteenustesse 4 miljardit dollarit. Chainstoreage andmetel on tegemist ettevõtte suurima infrastruktuuri kohustusega kogu selle ajaloo jooksul. Eesmärk on selge: pakkuda üle 600 miljoni kuise aktiivse kasutaja teenindamiseks kiiremat tehisintellektipõhist (AI-driven) avastamist ja ostlemist.

Miks Leedu kihlveooperaatorid tunnevad end selles loos ära

Leedu spordiajakirjanik ja kihlveoanalüütik Martynas Norvilas näeb Pinterest'i otsuses tuttavat mustrit. Tema sõnul pole andmemahukate tarbijateenuste jaoks pilvetaristu valik enam vabatahtlik küsimus, see on struktuurne vältimatus.

“Pinterest'i samm kinnitab, mida me kihlveoturul juba ammu teame: kui tahad pakkuda personaliseeritud tulemusi reaalajas miljonitele kasutajatele, ei saa infrastruktuuri kohelda kui asendatavat kaubaartiklit. Spetsialiseeritud arvutusressursid ja madala latentsusajaga (low-latency) järeldamine on laua panus, mitte lisavõimalus.”

Norvilas märgib analüütikuna, et ka Lazybu Lietuva jälgitavad Leedu veebibukmeikerid ja kasiinooperaatorid kasutavad üha enam pilvepõhiseid AI-lahendusi ning spetsialiseeritud arvutusressursse, et pakkuda kasutajatele personaliseeritud koefitsiente ja kiiret reageerimisaega. Selles valguses ei ole Pinteresti tehniline valik sugugi erandlik, vaid peegeldab laiemat suundumust, mis mõjutab erinevaid digitaalseid teenuseid ja tööstusharusid.

Pinterest'i ja AWS-i leping selle täies ulatuses

Neljakümne nelja miljoni dollari suurune kohustus kuni aastani 2031 on Pinterest'i ja AWS-i suhtes, mis ulatub 2010. aastasse, omamoodi pöördepunkt. See 16-aasta pikkune koostöö on seni hõlmanud mitmeid ärivaldkondi, kuid praegune lepe on mahult ja strateegiliselt olulisuselt kõik varasemad varjutanud.

Koostöö on ulatunud ka Pinterest'i emaettevõtte Amazon'iga sõlmitud ärivaldkondadesse, sealhulgas ostlemist võimaldavad reklaamid (shoppable ads), ostlemist võimaldav televisioon (shoppable TV) ja sponsoreeritud kolmanda osapoole reklaam. See põimumine annab tunnistust sellest, kui sügavale on kaks ettevõtet teineteise äritegevusse juurdunud.

Trainium'i kiibid, Graviton'i protsessorid ja andmejärv

Tehniline pool on sama huvitav kui rahaline. Pinterest kavatseb kasutada AWS Trainium AI kiipe (AI chips) suurte keelemudel (large language model, LLM) ja visuaalkeelemudelite (vision-language model, VLM) majutamiseks ning käitamiseks. Need mudelid on personaliseeritud visuaalse otsingu ja AI-assisteeritud avastamise selgroog.

AWS Graviton pilvprotsessorid töötavad juba praegu ligikaudu ühe kolmandiku Pinterest'i arvutustaristu all. See pole enam katse- ega pilootprojekt, vaid toimiv alus, millele uus koostööleping edasi ehitab.

Lisaks läheb Pinterest üle avatud lähtekoodiga Kubernetes konteinerite orkestreerimisplatvormile (container orchestration platform), mis põhineb Amazon Elastic Kubernetes Service'il (EKS). Koos sellega hõlmab leping AWS-i ühel suurimal skaalal andmejärve (data lake) ühist optimeerimist. Tulemuseks peaks olema nii infrastruktuuri paindlikkus kui ka efektiivsus.

Pinterest'i tehisintellektitooted, mida see taristu kannab

Kogu see infrastruktuursete otsuste ahel teenib konkreetseid kasutajakogemusi. Pinterest Assistant on ettevõtte enda sõnul esimene omataoline visuaalsele avastamisele keskenduv AI-tööriist, mis toetab veebiostlemist ja sisu leidmist.

Visuaalkeelemudelid (VLM) võimaldavad kasutajatel kirjeldada oma stiiliideid piltide kaudu, mis on võrreldes tekstiotsinguga oluliselt loomulikkum lähenemine. Lisaks on Pinterest integreerinud multimodaalsed manustamismudelid (multimodal embedding models), mis võimaldavad kasutajatel otsida sisu nii pildi kui ka teksti kombinatsiooniga. Kõigi nende toodete taga on üle 600 miljoni kasutaja, kellele tulemused peavad jõudma reaalajas.

Mida ettevõtete juhid ütlevad

Pinterest'i tehnikajuht (CTO) Matt Madrigal sõnastas kokkuleppe tuuma järgmiselt:

“Pinterest is heavily investing in AI to make discovery more personal, visual and actionable for the hundreds of millions of people who use our platform every month. This expanded commitment with AWS gives us the compute flexibility, hardware optionality, and infrastructure efficiency to accelerate our AI vision for the next generation of visual discovery on Pinterest.”

("Pinterest investeerib intensiivselt tehisintellekti, et muuta avastamine meie platvormil isiklikumaks, visuaalsemaks ja käegakatsutavamaks sadade miljonite inimeste jaoks, kes meie platvormi igakuiselt kasutavad. See laiendatud kohustus AWS-iga annab meile arvutuspaindlikkuse, riistvara valikuvabaduse ja taristu tõhususe, et kiirendada meie AI visiooni Pinterest'i visuaalse avastamise järgmise põlvkonna jaoks.")

Dave Brown, AWS-i arvutus- ja masinõppeteenuste vanemasepresident (senior VP of compute and ML Services), kirjeldas leppe tausta nõnda:

“Pinterest is building some of the most advanced visual AI systems on AWS, powering discovery for more than 600 million users. As one of our longest-standing customers, we know what it takes to support that scale securely and efficiently. This commitment provides Pinterest the AI infrastructure to move faster and deliver new experiences to users sooner.”

("Pinterest ehitab mõningaid maailma arenenumaid visuaalseid AI-süsteeme AWS-i peal, toetades avastamist rohkem kui 600 miljoni kasutaja jaoks. Ühe meie pikima ajalooga kliendina teame, mida on vaja, et toetada seda mastaapi turvaliselt ja tõhusalt. See kohustus annab Pinterest'ile AI-taristu, et liikuda kiiremini ja pakkuda kasutajatele uusi kogemusi varem.") Browni sõnad tõstavad esile selle, mis on kogu leppe tuumas: avastamise toetamine üle 600 miljoni kasutaja jaoks turvaliselt ja vajalikus mahus.